Нетаньяху назвал великолепной рабочую встречу с Путиным

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал великолепной состоявшуюся в четверг в Иерусалиме встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы недавно завершили великолепную рабочую встречу между мной и президентом Путиным. В завершении встречи президент Путин попросил, чтобы зашла Яффа - мать Наамы Иссахар. Это была очень трогательная встреча. Я очень благодарен вам за этот жест, господин президент", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Путин в четверг заверил мать осужденной в РФ израильтянки, говоря о ее дочери, что "все будет хорошо". Поездка российского лидера в Израиль приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Путин выступит в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".

Дело Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к Путину с просьбой помиловать Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.