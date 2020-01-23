В Иране заявили, что США использовали базу в Кувейте для ликвидации генерала Сулеймани

ТЕГЕРАН, 23 января. /ТАСС/. ВС США использовали беспилотники, которые поднялись с военной базы в Кувейте, для ликвидации командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Амир Али Хаджизаде.

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"Для убийства Сулеймани американцы использовали целый ряд функций, - цитирует его в четверг агентство Tasnim. - [Для этой цели] в регионе были подняты беспилотники MQ-9, и большинство из них взлетели с базы "Али ас-Салям" в Кувейте".

По словам генерала, "иранские ВС были удивлены, поскольку также множество самолетов с тяжелым вооружением были подняты в воздух, и Тегеран не понимал, какие они преследуют цели". "Всего в операции было задействовано, по меньшей мере, четыре военных базы", - добавил он.