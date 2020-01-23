{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео не исключил санкций против России за поддержку правительства Венесуэлы

Вашингтон "внимательно рассматривает" вопрос о возможности введения новых рестрикций, отметил госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. США "внимательно рассматривают" вопрос о возможности введения санкций в отношении России за поддержку правительства Венесуэлы. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг в интервью газетам The Miami Herald и El Nuevo Herald.

На эту тему
За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

"Я никогда не высказываюсь до принятия решения о санкциях, но мы внимательно изучаем это, - заявил он, отвечая на вопрос о том, готовы ли США ввести санкции в отношении России за поддержку правительства Николаса Мадуро. - Мы внимательно изучаем каждый из элементов, оцениваем все ресурсы".

По утверждению госсекретаря США, народ Венесуэлы "никогда больше не поддержит" Николаса Мадуро. "Он все еще сохраняет контроль над вооруженными силами, но мы знаем, чего в конечном счете хотят венесуэльцы, - добавил Помпео. - Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы помочь им добиться этого".

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаРоссияСанкции в отношении РоссииПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Бабиш обвинил Transparency International в необъективности и ущербе Чехии
Политик назвал данные рейтинга восприятия коррупции за 2019 год "глупостью"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС