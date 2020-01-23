Помпео не исключил санкций против России за поддержку правительства Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. США "внимательно рассматривают" вопрос о возможности введения санкций в отношении России за поддержку правительства Венесуэлы. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг в интервью газетам The Miami Herald и El Nuevo Herald .

"Я никогда не высказываюсь до принятия решения о санкциях, но мы внимательно изучаем это, - заявил он, отвечая на вопрос о том, готовы ли США ввести санкции в отношении России за поддержку правительства Николаса Мадуро. - Мы внимательно изучаем каждый из элементов, оцениваем все ресурсы".

По утверждению госсекретаря США, народ Венесуэлы "никогда больше не поддержит" Николаса Мадуро. "Он все еще сохраняет контроль над вооруженными силами, но мы знаем, чего в конечном счете хотят венесуэльцы, - добавил Помпео. - Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы помочь им добиться этого".