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Начало процедуры импичмента Трампа

Демократы передали в Сенат США протокол своего участия в процессе импичмента Трампа

Они утверждают, что досье из 28 578 страниц не включает "тысячи документов и показания свидетелей, которые были заблокированы Трампом для Конгресса и американских граждан"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США, выступающие на судебном процессе по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа, передали в Сенат протокол своего участия в заседаниях. Документы насчитывают 28 578 страниц и содержат обоснования обвинений против американского лидера, ранее изложенные Конгрессу в процессе импичмента.

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Оппоненты главы американской администрации инкриминируют ему злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. "Предоставленные сегодня записи содержат множество доказательств того, что президент совершил преступления: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Он должен быть смещен с должности, - утверждается в распространенном в субботу заявлении так называемых семи управляющих от Палаты представителей. - Эти данные не были опровергнуты президентом и его юристами". Презентацию этих аргументов сторона обвинения завершила в пятницу. Также демократы утверждают, что досье не включает "тысячи документов и показания свидетелей, которые были заблокированы Трампом для Конгресса и американских граждан".

Команда защитников президента начала представлять свои аргументы в Сенате в рамках процедуры импичмента в субботу. Защите главы Белого дома дается 24 часа в течение трех рабочих дней на презентацию своей позиции, юристы представят основную часть своих аргументов в понедельник, 27 января. Сенат одобрил в ночь на среду резолюцию, которая позволяет верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента в ускоренном режиме.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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Начало процедуры импичмента Трампа
Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента
Основную часть своих аргументов юристы представят 27 января
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