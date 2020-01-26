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Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Казахстан приостановит действие безвизового режима для транзитных пассажиров из Китая

Кроме того, премьер-министр страны Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил правительству принять меры по приостановке действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из КНР в связи со вспышкой пневмонии нового типа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте казахстанского премьера по итогам правительственного совещания по вопросу недопущения распространения коронавируса и предупредительным мерам в республике.

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"Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях. Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана для транзитных пассажиров из КНР. Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС "Хоргос", - назвали в пресс-службе меры, которые предпримет правительство.

Премьер-министр также распорядился обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. "По итогам совещания глава правительства дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер. Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания", - говорится в сообщении.

Глава кабмина также распорядился активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи. Он поручил в случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан Казахстана, находящихся в китайском городе Ухань.

В новость были внесены изменения (12:39 мск) — обновлена информация по тексту

Теги
КазахстанМамин, Аскар УзакпаевичКитайская вирусная пневмония
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