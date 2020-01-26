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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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В парламенте Ирана заявили, что "черные ящики" украинского лайнера останутся в стране

Депутат иранского парламента Фараджулла Раджаби уточнил, что изучением информации, находящейся в "черных ящиках", займется Министерство дорог и городского развития
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ТАСС, 26 января. "Черные ящики" разбившего под Тегераном украинского пассажирского самолета Boeing-737 останутся в Иране и будут дешифрованы на иранской территории. Об этом, как сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim, заявил депутат иранского парламента (Меджлиса), член парламентского комитета по развитию Фараджулла Раджаби.

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"Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории", - указал Раджаби. По его словам, "изучением информации, находящейся в "черных ящиках", займется иранское Министерство дорог и городского развития".

"Наша [Ирана] политика заключается в том, чтобы "черные ящики" остались здесь [в Иране] и здесь же были расшифрованы", - отметил Раджаби.

22 января о том, что расшифровка записей "черных ящиков" разбившегося украинского самолета будет проходить в Иране, заявлял министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами. До этого, однако, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации республики Хасан Резайефар заявлял, что иранские власти передадут Украине информацию бортовых самописцев разбившегося под Тегераном самолета.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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