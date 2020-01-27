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Китайская вирусная пневмония

Индонезия может ограничить въезд в страну из-за коронавируса

Сотрудники морских портов и аэропортов страны получили распоряжение носить защитные маски и усилить контроль при проверке судов и самолетов, направляющихся и прибывающих из Китая

ТАСС, 27 января. Правительство Индонезии обсудит возможность введения ограничений на въезд в страну транспорта на фоне вспышки пневмонии нового типа в Китае. Как сообщает в понедельник газета The Jakarta Post, власти также рассмотрят необходимость выдачи предупреждения для индонезийцев, планирующих посетить КНР.

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"Мы обсудим вопросы о выдаче предупреждения для туристов и введении временных ограничений на прибывающий в страну воздушный и морской транспорт", - заявил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади.

Он также сообщил, что отдал распоряжение сотрудникам морских портов и воздушных гаваней носить защитные маски и усилить контроль при проверке судов и самолетов, направляющихся и прибывающих из Китая.

Теги
ИндонезияКитайКитайская вирусная пневмония
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