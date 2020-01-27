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Brexit
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Премьер Ирландии намерен "работать днями и ночами", чтобы не затягивать Brexit

Лео Варадкар отметил, что ЕС будет иметь преимущество при проведении переговоров по торговому соглашению с Великобританией

ТАСС, 27 января. Европейский союз будет иметь преимущество при проведении переговоров по торговому соглашению с Великобританией из-за большего по численности населения и более сильной экономики. Об этом в понедельник в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

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"Европейский союз - это объединение 27 стран <...>, у нас (ЕС - прим. ТАСС) 450 млн человек населения и соответствующий рынок. У Соединенного Королевства порядка 60 млн человек. Так что, если мы представим их как две футбольные команды, как вы думаете, на чьей стороне было бы преимущество?" - задал риторический вопрос Варадкар. Он также не исключил вероятность того, что следующая фаза выхода Великобритании из Евросоюза может быть продлена, однако заверил, что "будет работать днями и ночами", чтобы не затягивать этот процесс.

"В ходе переговоров Соединенное Королевство должно предоставить правовые гарантии того, что целостность общеевропейского рынка не окажется под угрозой, - подчеркнул Варадкар. - Необходимо согласовать минимальные общие стандарты и это должны быть высокие стандарты". Премьер-министр Ирландии также допустил, что (после завершения переходного периода) может появиться необходимость "некоторых процедур контроля товаров, попадающих с территории Великобритании в Северную Ирландию".

Великобритания должна была покинуть сообщество 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода из ЕС. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось премьер-министру Борису Джонсону, партия которого получила значительное преимущество перед оппозицией после досрочных парламентских выборов, состоявшихся в декабре прошлого года.

После 31 января, когда Brexit уже будет осуществлен, начнется переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении. Несмотря на то, что эксперты и представители ЕС отмечают, что это очень короткий срок для проведения переговоров, Лондон не намерен продлевать срок действия переходного периода.

Теги
ВеликобританияИрландияBrexitДжонсон, БорисВарадкар, Лео
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