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Китайская вирусная пневмония

СМИ: Южная Корея может направить чартерный рейс для эвакуации граждан из Уханя

По данным агентства Yonhap, там могут находиться от 500 до 600 граждан республики

ТАСС, 27 января. Республика Корея рассматривает возможность отправки чартерного рейса в Ухань для эвакуации находящихся граждан страны в связи со вспышкой пневмонии нового типа. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве страны.

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Как пояснил чиновник, Южная Корея находится в постоянном контакте с властями КНР по этому вопросу и прорабатывает различные варианты помощи оказавшимся в Ухане южнокорейцам, в том числе и отправку чартерного рейса.

По информации Yonhap, в Ухане могут находиться от 500 до 600 граждан Республики Корея.

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