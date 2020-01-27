СМИ: Южная Корея может направить чартерный рейс для эвакуации граждан из Уханя

ТАСС, 27 января. Республика Корея рассматривает возможность отправки чартерного рейса в Ухань для эвакуации находящихся граждан страны в связи со вспышкой пневмонии нового типа. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве страны.

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Как пояснил чиновник, Южная Корея находится в постоянном контакте с властями КНР по этому вопросу и прорабатывает различные варианты помощи оказавшимся в Ухане южнокорейцам, в том числе и отправку чартерного рейса.

По информации Yonhap, в Ухане могут находиться от 500 до 600 граждан Республики Корея.