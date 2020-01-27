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Китайская вирусная пневмония

Власти Италии изучают возможность эвакуации своих граждан из Уханя

Случаев заражения среди них нет, сообщили в кризисном центре МИД Италии

РИМ, 27 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянские власти изучают возможности вывоза своих граждан из Уханя, изолированного в связи с распространением там пневмонии нового типа. Как корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в кризисном центре МИД Италии, среди итальянцев, находящихся в эпицентре распространения заболевания, подозрительных случаев нет.

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"Среди итальянцев [в Ухане] подозрительных случаев нет. Мы рассматриваем возможности их возвращения на родину", - сказали в кризисном центре.

По данным итальянских СМИ, в регионе, откуда началось распространение вируса, находятся около 50 итальянцев. Как ранее сообщили источники в МИД Италии, в случае организации эвакуации она будет осуществляться на автобусах. Кроме того, прежде, чем отправить вывезенных итальянцев на родину, предусматривается двухнедельный карантин (инкубационный период) в китайской больнице в безопасном регионе. При этом эвакуация итальянцев возможна только по согласованию и в сотрудничестве с китайской стороной, указали в МИД.

В Италии власти приняли превентивные меры в соответствии с международным медицинско-санитарным протоколом по контролю в аэропортах - в Риме и Милане. Однако с введением запрета на транспортное сообщение с Уханем, откуда в римский аэропорт Фьюмичино еженедельно прибывали по три рейса, и рядом других городов Китая прибытие пассажиров оттуда прекратилось. Специальные инструкции для врачей введены во всех больницах Апеннин. Пока три подозрительных на коронавирус случая в Италии не получили подтверждения. Китайская община объявила об отмене торжеств по поводу наступления Нового года по лунному календарю, который отмечается в эти дни.

Согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 72 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один скончался.

Теги
ИталияКитайКитайская вирусная пневмония
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