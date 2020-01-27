Администрация Шанхая опровергла слухи о возможном закрытии города из-за вспышки пневмонии

ТАСС, 27 января. Правительство Шанхая не планирует закрывать транспортное сообщение в этом городе специального подчинения КНР из-за вспышки пневмонии нового типа. Об этом в понедельник на брифинге заявил заместитель главного секретаря Народного правительства города Шанхай Гу Хунхуэй.

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"Разговоры о закрытии города возникли в результате неправильного понимания недавно принятых административных мер", - приводит слова Гу Хунхуэя газета South China Morning Post.

26 января правительство Шанхая распорядилось временно приостановить автобусное сообщение мегаполиса с другими городами КНР из-за вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. 24 января власти Шанхая объявили о введении режима наивысшего уровня экстренного реагирования для борьбы с распространением нового типа пневмонии в городе. Соответствующий режим предусматривает принятие строгих карантинных мер в отношении предполагаемых случаев заражения вирусом в течение 14 дней, усиление санитарных инспекций на объектах транспортной инфраструктуры, отмену всех массовых мероприятий.

В понедельник в Шанхае зафиксированы 53 случая заражения коронавирусом с одним летальным исходом.

Правительство Шанхая также приняло решение продлить начавшиеся 24 января каникулы по случаю празднования Нового года по лунному календарю для предприятий и учебных заведений города из-за распространения в городе пневмонии нового типа.

Как рассказал Гу Хунхуэй, предприятия в городе должны будут возобновить работу не позднее 9 февраля, однако это распоряжение не касается стратегически важных для обеспечения нормальной жизнедеятельности города областей. Речь идет о компаниях, занимающихся поставкой электроэнергии, газа, водоснабжением и связью. В этот перечень вошли также производители медицинского оборудования и препаратов, крупные торговые точки по продаже продуктов питания и предприятия, работающие в сфере пищевой промышленности. Все они возобновят обычный режим работы после новогодних каникул 2 февраля.

Что касается учебных заведений в Шанхае, то их двери останутся закрытыми по меньшей мере до 17 февраля. Точное время возобновления занятий может быть скорректировано в зависимости от того, как будет развиваться ситуация вокруг распространения вируса в мегаполисе.

Усиленные меры санитарного контроля действуют в аэропортах и на вокзалах города, где у всех прибывающих пассажиров проверяют температуру тела. В городе прекратили работу туристические объекты, музеи, театры, развлекательные комплексы, остановлены круизные туры по реке Хуанпу. Свои двери для посетителей закрыл и шанхайский "Диснейленд".