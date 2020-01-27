Трамп заявил, что не читал рукопись книги своего экс-помощника по нацбезопасности Болтона

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не читал черновой вариант мемуаров, которые планирует опубликовать его бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Трамп ранее эти заявления опроверг.

"Я не видел рукопись, но могу вам сказать, что ничего никогда не говорилось Джону Болтону <...> Полагаю, он пишет книгу, я ее не видел", - заявил Трамп журналистам в Белом доме перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Свидетели на процессе

В Сенате Конгресса в эти дни проходит судебный процесс в рамках процедуры импичмента Трампа. Демократы требуют у имеющих большинство в верхней палате республиканцев вызвать на процесс дополнительных свидетелей. При этом большая часть однопартийцев американского лидера хотят завершить процедуру в кратчайшие сроки. Как пишет газета The Hill, республиканцы в верхней палате американского законодательного органа полагают, что голосование по вопросу участия в процессе свидетелей может состояться в конце этой недели. "Вероятно, оно состоится в пятницу или не позднее субботы", - заявил заместитель лидера республиканцев Джон Тьюн.

В воскресенье лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в связи с публикацией The New York Times потребовал от лидера республиканцев Митча Макконнелла вызвать в качестве свидетелей Болтона, а также исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни.

В свою очередь Митт Ромни (республиканец, от штата Юта) в понедельник выразил мнение, что из-за утверждений Болтона о связи помощи Украине с расследованием дела Байдена "становится все более вероятным", что большее число республиканцев проголосует за вызов свидетелей в Сенат. "Для нас важно иметь возможность услышать [показания] Джона Болтона, чтобы вынести беспристрастное решение", - приводит слова Ромни газета The Washington Post.

При этом сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) в понедельник заявил, что хотел бы ознакомиться с черновым вариантом книги Болтона, прежде чем принимать решение о его участии в процессе в качестве свидетеля. Грэм также подчеркнул, что если демократы вызовут на слушания Болтона, то стороне защиты также должна быть предоставлена возможность вызвать своих свидетелей, в том числе Байдена и его сына.

Об импичменте

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании им в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Две статьи обвинения против Трампа были утверждены демократами 18 декабря.

Теперь Сенат выполняет функции присяжных, а Палата представителей фактически выступает стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.