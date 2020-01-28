Эрдоган утверждает, что ОАЭ финансируют наемников в Ливии

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам, которые якобы помогают командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару в Ливии. Такое мнение он выразил в беседе с турецкими журналистами на борту своего самолета по пути из Алжира в Гамбию. Выдержки из интервью приводит во вторник телеканал Ntv .

"В ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию мы подробно обсудили с ней эту тему (ситуацию в Ливии - прим. ТАСС) <...>. [Мы им сказали, что] Хафтар является лжецом, и вы предоставляете возможность потакать этому лжецу. Египет является самым главным сторонником [Хафтара], как и администрация Абу-Даби", - утверждал Эрдоган.

По его версии, ОАЭ не только оказывают финансовую поддержку, но и "поставляют оружие и боеприпасы".