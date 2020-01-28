{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: делегация голландского парламента отменила визит в Россию

Ранее одному из депутатов запретили въезд на российскую территорию

ГААГА, 28 января. /ТАСС/. Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию после того, как одному из депутатов был запрещен въезд на российскую территорию. Об этом сообщило во вторник Информационное агентство Нидерландов ANP.

По данным агентства, "решение принято в ходе состоявшейся во вторник встречи комитета парламента по международным делам". "Этот визит должен был стать первым с 2008 года, - отметило АNP. - Однако комитет твердо убежден, что Россия не должна вмешиваться в вопросы, касающиеся состава делегации".

В понедельник голландский депутат партии "Демократы-66" (Д-66) Сьюрд Сьюрдсма заявил, что попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Он входил в состав делегации, которая должна была нанести визит в РФ в конце февраля.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок пытался урегулировать вопрос, в том числе через российского посла в стране, однако это не привело к положительным результатам. Сьюрдсма считает, что попал в список за свои критические высказывания в отношении российских властей, в том числе касающиеся инцидента с MH17, а также прав человека в РФ. В своей реакции на решение комитета депутат отметил, что "крайне признателен за солидарность".

Голландские депутаты получают отказ во въезде в другую страну уже не первый раз. Например, в 2011 году члену Партии свободы Раймонду де Рону было отказано во въезде в Египет за его критику в отношении египетских властей. Тогда остальные члены делегации также проявили солидарность и отказались от поездки.

Теги
НидерландыРоссия
Реклама на ТАСС
Санкции в отношении России
ЕС назвал имена крымских чиновников и депутатов, внесенных в черный список
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС