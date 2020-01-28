СМИ: делегация голландского парламента отменила визит в Россию

ГААГА, 28 января. /ТАСС/. Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию после того, как одному из депутатов был запрещен въезд на российскую территорию. Об этом сообщило во вторник Информационное агентство Нидерландов ANP.

По данным агентства, "решение принято в ходе состоявшейся во вторник встречи комитета парламента по международным делам". "Этот визит должен был стать первым с 2008 года, - отметило АNP. - Однако комитет твердо убежден, что Россия не должна вмешиваться в вопросы, касающиеся состава делегации".

В понедельник голландский депутат партии "Демократы-66" (Д-66) Сьюрд Сьюрдсма заявил, что попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Он входил в состав делегации, которая должна была нанести визит в РФ в конце февраля.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок пытался урегулировать вопрос, в том числе через российского посла в стране, однако это не привело к положительным результатам. Сьюрдсма считает, что попал в список за свои критические высказывания в отношении российских властей, в том числе касающиеся инцидента с MH17, а также прав человека в РФ. В своей реакции на решение комитета депутат отметил, что "крайне признателен за солидарность".

Голландские депутаты получают отказ во въезде в другую страну уже не первый раз. Например, в 2011 году члену Партии свободы Раймонду де Рону было отказано во въезде в Египет за его критику в отношении египетских властей. Тогда остальные члены делегации также проявили солидарность и отказались от поездки.