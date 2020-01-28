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Палестино-израильский конфликт
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МИД Турции назвал "сделку века" Трампа планом узурпации палестинских земель

В ведомстве отметили, что Анкара не будет "поддерживать какой-либо план, который не примет Палестина"

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции выступило во вторник с резким осуждением предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной.

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"Так называемый США мирный план - мертворожденный. Он является планом аннексии, нацеленным на узурпацию палестинских земель и уничтожение [идеи сосуществования] двух государств. Народ Палестины и его земли нельзя купить за деньги", - подчеркивается в коммюнике.

В турецком внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "Иерусалим является [для Анкары] красной чертой". "Мы не допустим шагов, направленных на легитимизацию оккупации и тирании Израиля. Мы всегда будем рядом с братским народом Палестины и продолжим работать на палестинских территориях ради независимой Палестины", - сообщили в МИД республики.

Турция также заявила, что она не будет "поддерживать какой-либо план, который не примет Палестина". "Мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут, если не будет положен конец политике оккупации", - отмечается в распространенном заявлении.

Теги
СШАПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, Дональд
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