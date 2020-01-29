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"Сделка века" предусматривает ликвидацию агентства ООН по помощи палестинским беженцам

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Предложенный США план ближневосточного мирного урегулирования, который называют "сделкой века", предусматривает ликвидацию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в тексте плана, который Белый дом опубликовал во вторник.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа обнародовала свой ближневосточный план мирного урегулирования, который предусматривает прекращение деятельности БАПОР, а также [ликвидацию] статуса беженца для палестинцев после подписания израильско-палестинского мирного соглашения", - указывается в документе.

Как отмечается в плане, Соединенные Штаты выделили приблизительно 6,15 млрд долларов на работу БАПОР. "К сожалению, палестинские беженцы рассматривались как пешки на более широкой ближневосточной шахматной доске, и им и принимающим их странам были даны пустые обещания, - утверждают авторы сделки. - Справедливое, честное и реалистичное решение проблемы палестинских беженцев должно быть найдено с целью решить израильско-палестинский конфликт".

Вашингтонская администрация полагает, что "мандат БАПОР и его повторяющееся из поколения в поколение определение того, кто является беженцем, усугубляют кризис беженцев". "При любых обстоятельствах лица, которые уже переселились на постоянное место жительства (что будет более точно определено в израильско-палестинском мирном соглашении), не будут иметь права на переселение и смогут получить только компенсацию", - поясняется в документе.

Как сообщили в пресс-службе отделения БАПОР в Вашингтоне, "односторонний план [Трампа] вряд ли обеспечит достижение жизнеспособного и прочного урегулирования вопроса о палестинских беженцах".

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. В августе 2018 года власти США приняли решение прекратить оказывать помощь БАПОР за нежелание вести переговоры с Израилем.

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