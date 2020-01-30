В Черногории тысячи верующих потребовали отмены закона о вероисповедании

БЕЛГРАД, 30 января. /ТАСС/. Массовые протестные шествия - литии - прошли в столице и ряде городов Черногории в четверг вечером. Как сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), тысячи участников шествий выступили против принятого черногорскими властями спорного закона о свободе вероисповедания.

"Тысячи людей собрались вечером перед соборным храмом в Подгорице на молебен пресвятой Богородице, после которого по улицам главного города прошел крестный ход. Литию возглавляет протоиерей-ставрофор Гойко Перович, ректор Духовной академии им. Петра Цетиньского", - говорится в сообщении.

По данным митрополии, около 20 тыс. человек приняли участие в крестном ходе к монастырю Джурджеви-Ступови в городе Беране. В городе Биело-Поле колонна верующих растянулась на 15 км, крестный ход возглавил священник Никола Скопляк.