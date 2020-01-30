{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

В Черногории тысячи верующих потребовали отмены закона о вероисповедании

По улицам Подгорицы прошел крестный ход

БЕЛГРАД, 30 января. /ТАСС/. Массовые протестные шествия - литии - прошли в столице и ряде городов Черногории в четверг вечером. Как сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), тысячи участников шествий выступили против принятого черногорскими властями спорного закона о свободе вероисповедания.

На эту тему
Православие в Черногории: новые вызовы и старые соблазны

"Тысячи людей собрались вечером перед соборным храмом в Подгорице на молебен пресвятой Богородице, после которого по улицам главного города прошел крестный ход. Литию возглавляет протоиерей-ставрофор Гойко Перович, ректор Духовной академии им. Петра Цетиньского", - говорится в сообщении.

По данным митрополии, около 20 тыс. человек приняли участие в крестном ходе к монастырю Джурджеви-Ступови в городе Беране. В городе Биело-Поле колонна верующих растянулась на 15 км, крестный ход возглавил священник Никола Скопляк.

Теги
ЧерногорияСербияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
Реклама на ТАСС
СМИ: хакеры похитили у японской NEC файлы оборонного значения
Было похищено почти 27 тыс. файлов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС