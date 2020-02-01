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Акции протеста во Франции

В Париже двоих протестующих задержали за нападение на полицию

Еще 19 манифестантов оштрафованы за участие в несанкционированной акции

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники парижской полиции задержали двух человек за нападение на сотрудников правоохранительных органов во время разгона несанкционированной акции "желтых жилетов". Об этом сообщает в Twitter префектура полиции Парижа.

"По состоянию на 16:15 (18:15 мск) задержаны два человека, напавшие на стражей порядка", - гласит короткое послание. Кроме того, 19 участников парижской манифестации были оштрафованы за участие в манифестации на территории, где действует запрет префекта на подобного рода мероприятия.

Ранее полиция приступила к разгону 64-й по счету акции "желтых жилетов" близ парижского Лувра, перекрыв торговую улицу Риволи и прилегающие к ней переулки. В ходе разгона стражи порядка применили слезоточивый газ.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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