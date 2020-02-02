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Помпео во время визита в Казахстан обсудит вопросы торговли и инвестирования

Ожидается обсуждение аспектов двустороннего и регионального сотрудничества

ТАСС, 2 февраля. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит вопросы инвестиций и торговли между двумя странами. Об этом в воскресенье глава американской дипломатии написал на своей странице в Twitter.

"Я рад посетить Нур-Султан, чтобы вновь подтвердить важность стратегических отношений между США и Казахстаном, которые основаны на нашей общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли и инвестиций, а также путей к развитию благополучия наших стран", - подчеркнул он.

В рамках визита предусмотрены встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, а также министром иностранных дел страны Мухтаром Тлеуберди. Ожидается обсуждение аспектов двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальных вопросов глобальной повестки.

В Нур-Султан американский госсекретарь прибыл из Минска после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым. Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1"), которая пройдет в Ташкенте.

Ранее запланированная на 3-7 января поездка госсекретаря США на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр была отложена из-за обострения ситуации в Ираке, где у американского посольства проходили акции протеста.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАКазахстанУзбекистанНазарбаев, Нурсултан АбишевичМирзиёев, Шавкат МиромоновичПомпео, Майкл (Майк)Токаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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