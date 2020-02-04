Эрдоган объяснил приветствие украинских военных в Киеве фразой "Слава Украине"

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Турецкий президент Тайип Эрдоган сказал, что не видит ничего особенного в том, что он в ходе своего визита на Украину приветствовал в Киеве почетный караул приветствием украинских националистов "Слава Украине".

Турецкий лидер отметил, что это официальное приветствие Украины. "Разве Украина не свободная страна?" - сказал Эрдоган, чьи слова приводит телеканал NTV. По его словам, каждый глава государства, который приезжает на Украину, использует эту фразу. "Как те, кто приходит к нам, говорят: "Привет, солдат", - добавил он.

В понедельник президент Турции по прибытию к Мариинскому дворцу в Киеве на торжественную церемонию официальной встречи с президентом Владимиром Зеленским подошел к микрофону и обратился к почетному караулу с приветствием "Слава Украине!". На это они ответили: "Героям слава!".

Приветствие: "Слава Украине!" с ответом: "Героям слава!" в 1941 году был принят в качестве приветствия между членами ОУН и УПА (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. В октябре 2018 года Петром Порошенко был подписан закон о внесении изменений в уставы ВС Украины, в том числе о введении в армии данного ритуала.