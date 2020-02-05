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Группа демократов намерена бойкотировать послание Трампа к Конгрессу США

О своем отказе присутствовать на выступлении президента США уже объявили семь конгрессменов

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Группа представителей Демократической партии США во вторник намерена бойкотировать ежегодное послание "О положении страны", с которым президент Дональд Трамп обратится к Сенату и Палате представителей Конгресса.

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В течение дня число демократов, которые объявили о своем отказе присутствовать на выступлении Трампа в Конгрессе, увеличивалось. К настоящему моменту таковых уже по меньшей мере семь: это конгрессмены Эл Грин, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли, Стив Коэн, Эрл Блуменауэр, Максин Уотерс и Фредерика Уилсон. Некоторые из них, как отмечает газета The Washington Post, до этого уже бойкотировали выступления Трампа на Капитолийском холме в знак протеста против действий, предпринимаемых им на посту президента.

Как заявила Окасио-Кортес, она решила бойкотировать выступление Трампа в знак протеста против его "беззаконного поведения" и "подрыва конституции". "Ничего из этого не является нормой, и я не буду придавать этому легитимность. Следовательно, меня не будет на [послании] "О положении страны", - написала она в Twitter.

"Мысль о том, что я приду на [pечь] "О положении страны", чтобы услышать послание подвергнутого импичменту президента, никак не соответствовала бы моему противостоянию бесчестному президенту", - заявила в свою очередь Уотерс. Со схожими заявлениями выступили и другие законодатели, решившие не появляться вечером на выступлении президента США.

Для Трампа нынешнее послание "О положении страны" к Конгрессу станет третьим с начала президентства. Как и Билл Клинтон более 20 лет назад, он будет произносить свою речь, будучи подвергнутым процедуре импичмента, которая завершится финальным голосованием в Сенате только в среду. Однако верхняя палата американского законодательного органа сейчас находится под контролем однопартийцев президента, что по существу сводит к нулю вероятность того, что глава вашингтонской администрации будет отстранен от занимаемой должности.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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