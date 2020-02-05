Пенс заявил, что Нэнси Пелоси опозорила церемонию в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) опозорила церемонию выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе с речью "О положении страны", демонстративно разорвав текст выступления. Такое мнение высказал в среду в интервью телекомпании Fox News вице-президент США Майкл Пенс.

"Необходимо всегда соблюдать приличия и проявлять уважение, - отметил он. - Но то, что она [Пелоси] встала и разорвала текст речи, бесчестит всю церемонию и я думаю, что это было унижение достоинства совместного заседания обеих палат Конгресса и именно так это и останется в памяти".

Копию своего послания президент Трамп передал Нэнси Пелоси за несколько минут до начала выступления. В тот момент спикер протянула президенту руку, однако он не пожал ее, а развернулся и занял свое место на трибуне. Как только Трамп закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их.

В сентябре прошлого года демократы Палаты представителей инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента. 18 декабря нижняя палата утвердила две статьи обвинения против президента: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. В середине января они были переданы в Сенат, где процедура превратилась в судебный процесс, который завершится уже в среду финальным голосованием. Однако верхняя палата американского законодательного органа сейчас находится под контролем республиканцев, что по существу сводит к нулю вероятность отрешение Дональда Трампа от должности президента США.