Республиканцы пожалуются на Пелоси за разорванный текст речи Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) намерен подать жалобу на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократа от штата Калифорния) за то, что та демонстративно порвала текст выступления президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса. Об этом Гетц сообщил в четверг в интервью телекомпании Fox News, отметив при этом, что его жалобу в комитет Палаты представителей по этике поддержат еще два конгрессмена.

По словам Гетца, спикер Нэнси Пелоси "опозорила Палату представителей, опозорила страну и уничтожила официальный документ". "Законы не позволяют спикеру Палаты представителей уничтожать документы в Палате представителей, и правила, действующие в Палате представителей, не допускают проявления каких-либо вспышек гнева, вызванных лишь тем, что кому-то не нравится выступление президента США", - отметил он.

Копию своего послания президент Трамп передал Нэнси Пелоси за несколько минут до начала выступления с речью "О положении страны". В тот момент спикер протянула президенту руку, однако он не пожал ее, а развернулся и занял свое место на трибуне. Как только Трамп закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их.

Сенат Конгресса США в среду оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.