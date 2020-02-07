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Политический кризис в Венесуэле

В Госдепартаменте заявляют о возможных мерах против России за поддержку Мадуро

При этом спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс не стал объявлять каких-либо конкретных мер

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Россия может вскоре столкнуться с последствиями за ее поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Стенограмму его беседы с журналистами разместил Госдепартамент.

"Как заявили некоторые представители администрации США, Россия вскоре может столкнуться с тем, что ее поддержка Мадуро больше не останется без последствий. Другие, кто продолжает получать прибыль или поддерживать Мадуро, также должны быть предупреждены, - сказал он. - В целом вы скоро увидите шаги, которые продемонстрируют серьезность наших намерений по Венесуэле".

При этом он не стал объявлять каких-либо конкретных мер, в том числе в отношении компании "Роснефть". "<...> Когда нам будет что объявить, мы это сделаем. Но не сегодня", - отметил спецпредставитель.

Ранее в администрации США сообщили, что в Вашингтоне рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом. Помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в среду также подтвердил рассмотрение подобных планов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе визита в Мексику, что Москва уже привыкла к угрозам из Вашингтона ввести санкции. По его словам, попытки США подорвать законное торгово-экономическое сотрудничество России и Венесуэлы противоречат нормам ВТО и Уставу ООН.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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