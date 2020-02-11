Иракская проблема США: выводить войска или нет?

Прошо больше месяца с 5 января, когда парламент Ирака принял резолюцию, резко испортившую его отношения с США. Депутаты потребовали от правительства своей страны прекратить военное присутствие американцев на ее территории. Возмущение иракцев вызвали политические убийства в аэропорту Багдада, где спецслужбы Вашингтона разыскали иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы местных шиитских ополчений Абу Махди аль-Мухандиса — и расправились с ними. Однако указать Белому дому на дверь не так-то просто. США не готовы уходить из Ирака по доброй воле, а исполнительная власть этой страны опасается предъявлять им ультиматум и колеблется. В феврале 2020 года так и остается неясным, согласятся американцы на вывод войск или нет. Уйти, чтобы остаться Сказать Вашингтону "нет" — трудное решение, на которое способно не каждое государство Ближнего Востока. Особенно это касается Ирака, режим которого возник на обломках диктатуры Саддама Хусейна, свергнутого в 2003 году при прямом участии США. Обосновавшись на земле, богатой нефтью (второе место по доказанным запасам в мире) американцы задержались там до 2011 года, несмотря на враждебное отношение местных жителей. Едва уйдя, уже в 2014 году США возвратились обратно: на этот раз ради противостояния террористам из группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена на территории России — прим. ТАСС).

На эту тему США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Тогда соглашение между Багдадом и Вашингтоном о борьбе с общим врагом зафиксировали письменно в документе, который не подлежит разглашению. Речь о письме-приглашении на имя американцев, направленном иракской стороной по дипломатическим каналам шесть лет назад. Условия, которыми пользуются американские военные, предполагают экстерриториальность — на них не распространяется юрисдикция ни одного из местных судов. Выдворить войска США из Ирака непросто. По сведениям, исходящим от бывших американских чиновников, знакомых с деталями сделки, их соотечественники имеют право паковать вещи в течение года, а кроме того, нуждаются в особом приглашении. Указывать им на дверь не вправе парламент — соответствующие прерогативы закреплены только за исполнительной властью. В январе 2020 года Ирак сотрясли антиамериканские акции протеста, организатором которых выступил шиитский духовный лидер Муктада ас-Садр. В 2000-е годы он сражался против США с оружием в руках, но в наши дни называет себя сторонником мирного сопротивления. Несмотря на это, призывы ас-Садра все равно звучат угрожающе: американцев он называет "греховными завоевателями" и ждет от них "расписания вывода своих захватнических войск". В конце 2019 года шиитский проповедник поддержал протесты, направленные против Ирана, однако убийство генерала из этой страны склонило чашу весов в его окружении в пользу антиамериканских настроений. Это наш Ирак По другую сторону океана возмущение иракцев вызывает только ответное раздражение. Вывод войск с Ближнего Востока сам по себе не противоречит планам президента Дональда Трампа, выступающего за прекращение "бесконечных войн" в мусульманских странах. Однако именно Ирак для Белого дома — важное исключение: там американцы, наоборот, хотели бы остаться. Причина касается не только нефти, но и геополитики. Базы США в Айн-аль-Асаде, Эрбиле и Багдаде удобны для давления на Иран, который в Вашингтоне называют страной-спонсором терроризма номер один в мире. Долговременная стратегия по сдерживанию Ирана без иракских баз выглядит с военной точки зрения сомнительно.

На эту тему Не менее 50 военных США пострадали в ходе ударов Ирана по базам в Ираке

Не желая отказываться от выгодного плацдарма, американские чиновники и политики готовы разговаривать с Багдадом на языке силы. Тон задал сам президент Трамп, пообещавший Ираку рекордные санкции, если тот будет настаивать на быстром выводе войск. Пентагон также не оставил сомнений, что забирать своих солдат не намерен. И наконец, о том, что американцы не готовы просто взять и вернуться к себе на родину, Вашингтон предупредил по дипломатическим каналам. "Мы не заинтересованы в том, чтобы обсуждать один только вывод наших войск. Любые переговоры, которые хотели бы вести с нами иракцы, должны затрагивать всю гамму наших отношений", — обозначил перспективу длительного торга представитель США в коалиции по борьбе с ИГ Джеймс Джеффри. Комментируя резолюцию иракского парламента, американцы дали понять, что не считают ее легитимной. Глава Пентагона Марк Эспер сослался на процедурные недочеты при проведении голосования и оспорил его итоги. "Иракцы не хотят, чтобы мы уходили. Они знают, что США пришли, чтобы помочь им стать суверенной страной, независимой, процветающей. А вот у Ирана другие цели. Он хочет контролировать иракцев и сделать из Ирака зависимую страну", — заявил американский военный чиновник. Багдадский уговор Именно выступления иракцев против властей создают тот фон, на котором решение вопроса об американских базах может откладываться еще очень долго. Если прийти к согласию с собственными согражданами не получится, иракскому политическому классу не удастся сформировать устойчивое правительство. А без его явно выраженной воли военное присутствие США прекратить некому.

На эту тему В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак