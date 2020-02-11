Иракская проблема США: выводить войска или нет?

Прошо больше месяца с 5 января, когда парламент Ирака принял резолюцию, резко испортившую его отношения с США. Депутаты потребовали от правительства своей страны прекратить военное присутствие американцев на ее территории. Возмущение иракцев вызвали политические убийства в аэропорту Багдада, где спецслужбы Вашингтона разыскали иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы местных шиитских ополчений Абу Махди аль-Мухандиса — и расправились с ними. Однако указать Белому дому на дверь не так-то просто. США не готовы уходить из Ирака по доброй воле, а исполнительная власть этой страны опасается предъявлять им ультиматум и колеблется. В феврале 2020 года так и остается неясным, согласятся американцы на вывод войск или нет.
Уйти, чтобы остаться
Сказать Вашингтону "нет" — трудное решение, на которое способно не каждое государство Ближнего Востока. Особенно это касается Ирака, режим которого возник на обломках диктатуры Саддама Хусейна, свергнутого в 2003 году при прямом участии США. Обосновавшись на земле, богатой нефтью (второе место по доказанным запасам в мире) американцы задержались там до 2011 года, несмотря на враждебное отношение местных жителей. Едва уйдя, уже в 2014 году США возвратились обратно: на этот раз ради противостояния террористам из группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена на территории России — прим. ТАСС).
Тогда соглашение между Багдадом и Вашингтоном о борьбе с общим врагом зафиксировали письменно в документе, который не подлежит разглашению. Речь о письме-приглашении на имя американцев, направленном иракской стороной по дипломатическим каналам шесть лет назад. Условия, которыми пользуются американские военные, предполагают экстерриториальность — на них не распространяется юрисдикция ни одного из местных судов. Выдворить войска США из Ирака непросто. По сведениям, исходящим от бывших американских чиновников, знакомых с деталями сделки, их соотечественники имеют право паковать вещи в течение года, а кроме того, нуждаются в особом приглашении. Указывать им на дверь не вправе парламент — соответствующие прерогативы закреплены только за исполнительной властью.
В январе 2020 года Ирак сотрясли антиамериканские акции протеста, организатором которых выступил шиитский духовный лидер Муктада ас-Садр. В 2000-е годы он сражался против США с оружием в руках, но в наши дни называет себя сторонником мирного сопротивления. Несмотря на это, призывы ас-Садра все равно звучат угрожающе: американцев он называет "греховными завоевателями" и ждет от них "расписания вывода своих захватнических войск". В конце 2019 года шиитский проповедник поддержал протесты, направленные против Ирана, однако убийство генерала из этой страны склонило чашу весов в его окружении в пользу антиамериканских настроений.
Это наш Ирак
По другую сторону океана возмущение иракцев вызывает только ответное раздражение. Вывод войск с Ближнего Востока сам по себе не противоречит планам президента Дональда Трампа, выступающего за прекращение "бесконечных войн" в мусульманских странах. Однако именно Ирак для Белого дома — важное исключение: там американцы, наоборот, хотели бы остаться. Причина касается не только нефти, но и геополитики. Базы США в Айн-аль-Асаде, Эрбиле и Багдаде удобны для давления на Иран, который в Вашингтоне называют страной-спонсором терроризма номер один в мире. Долговременная стратегия по сдерживанию Ирана без иракских баз выглядит с военной точки зрения сомнительно.
Не желая отказываться от выгодного плацдарма, американские чиновники и политики готовы разговаривать с Багдадом на языке силы. Тон задал сам президент Трамп, пообещавший Ираку рекордные санкции, если тот будет настаивать на быстром выводе войск. Пентагон также не оставил сомнений, что забирать своих солдат не намерен. И наконец, о том, что американцы не готовы просто взять и вернуться к себе на родину, Вашингтон предупредил по дипломатическим каналам. "Мы не заинтересованы в том, чтобы обсуждать один только вывод наших войск. Любые переговоры, которые хотели бы вести с нами иракцы, должны затрагивать всю гамму наших отношений", — обозначил перспективу длительного торга представитель США в коалиции по борьбе с ИГ Джеймс Джеффри.
Комментируя резолюцию иракского парламента, американцы дали понять, что не считают ее легитимной. Глава Пентагона Марк Эспер сослался на процедурные недочеты при проведении голосования и оспорил его итоги. "Иракцы не хотят, чтобы мы уходили. Они знают, что США пришли, чтобы помочь им стать суверенной страной, независимой, процветающей. А вот у Ирана другие цели. Он хочет контролировать иракцев и сделать из Ирака зависимую страну", — заявил американский военный чиновник.
Багдадский уговор
Именно выступления иракцев против властей создают тот фон, на котором решение вопроса об американских базах может откладываться еще очень долго. Если прийти к согласию с собственными согражданами не получится, иракскому политическому классу не удастся сформировать устойчивое правительство. А без его явно выраженной воли военное присутствие США прекратить некому.
До сих пор календарь событий способствовал тому, чтобы американцы оставались. В декабре 2019 года под давлением протестов в отставку подал премьер Ирака Адель Абдель Махди. Однако еще более месяца он исполнял обязанности главы правительства, поскольку противоборствующие фракции не могли прийти к согласию о кандидатуре его преемника. Именно на этот момент времени и пришлось убийство Сулеймани и аль-Мухандиса. Абдель Махди от имени временного кабинета министров призвал американцев начать переговоры о поэтапном выводе войск. Однако Вашингтон эта инициатива слабого политика, уже потерявшего должность, не заинтересовала. Нельзя исключать, что большего успеха добьется Мухаммед Тауфик Алауи, новый премьер Ирака, утвержденный в феврале 2020 года. Однако и в его удаче остаются сомнения, учитывая, что при визите в Багдад в феврале высокопоставленный американский генерал Фрэнк Маккензи предпочел вообще не проводить переговоров с ним.
Тем временем военный контингент, размещенный США на Ближнем Востоке и отдельно в Ираке, может не снизиться, а, наоборот, возрасти. Президент Трамп пригрозил Ирану размещением дополнительно до 120 тысяч американских военных поблизости от его границ в случае эскалации обстановки. Цифра гигантская — сопоставимая с численностью всех войск США, вторгшихся в Ирак в 2003 году.
"Пришло время уходить — уже сейчас"
У решения США продлить свое присутствие в Ираке есть оборотная сторона: необходимость мириться с человеческими потерями. Близость Ирана и размещение на иракской территории лояльных ему местных ополчений повышает ставки. Военные под звездно-полосатым флагом оказываются на переднем рубеже холодной войны, которую ведет против Тегерана Вашингтон. И этот конфликт в любой момент рискует превратиться в горячий.
Боевые инциденты с участием американских военных и проирански настроенных группировок происходят в Ираке на постоянной основе с 2018 года, когда Вашингтон вышел из ядерной сделки с Тегераном. В ноябре-декабре 2019-го дружественная Ирану группировка "Катаиб Хезболлах" сосредоточилась на обстрелах американских баз. В январе 2020 года в ответ на убийство генерала Сулеймани Иран нанес авиаудар по базе США Айн-аль-Асад. Итог: 64 военных получили ранения.
Находясь в недружественном окружении, американцы на контролируемых ими участках вынуждены постоянно держать оборону. То, что так не может и не должно продолжаться вечно, признает и президент Дональд Трамп. Он согласен, что со временем его военным все же придется возвратиться. Однако называть точные сроки отказывается. Непоследовательность в этом вопросе может обернуться против политика накануне президентских выборов, назначенных на 3 ноября 2020 года.
"Оставлять американские войска в Ираке — это значит затягивать вечно длящуюся и всегда оборачивающуюся поражениями неудачу. Не надо ждать, пока в Ираке погибнет еще хотя бы один наш соотечественник. Пришло время уходить — уже сейчас", — написал в статье для издания Hill бывший офицер армии США Дэниел Дэвис, отдавший службе в американской армии 21 год.
Игорь Гашков