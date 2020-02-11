В Нью-Гэмпшире пройдут первичные выборы

КОНКОРД /штат Нью-Гэмпшир/, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Алексей Качалин/. Первые в нынешнем избирательном цикле первичные выборы (праймериз) пройдут во вторник в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США. Праймериз состоятся за 266 дней до выборов следующего главы государства, которые назначены на 3 ноября, на фоне провалившейся попытки демократов в Конгрессе отстранить президента США Дональда Трампа. Республиканец Трамп участвует в предвыборной гонке в условиях отсутствия серьезных конкурентов в правящей партии.

Что на кону?

Демократам предстоит распределить голоса 33 делегатов, которые поедут на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где и будет назван кандидат на выборах президента США. Республиканцам надо определиться с голосами 22 делегатов своего съезда, который пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии необходимо заручиться голосами 1276 из 2441 делегата съезда, от демократов - как минимум 1990 из 3979 делегатов.

Голосование в Нью-Гэмпшире начнется в 07:00 по местному времени (15:00 мск) и завершится в 19:00 (03:00 мск 12 февраля). Некоторые участки будут работать еще один час дополнительно. Первые предварительные итоги могут быть оглашены сразу после закрытия избирательных участков.

Байден в позиции догоняющего

Главная интрига голосования в Нью-Гэмпшире состоит в том, удастся ли бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену вернуть лидерство в предвыборной борьбе в лагере демократов после фиаско по итогам собраний партийных активистов (кокусов), состоявшихся в Айове 3 февраля. Байден занял там лишь четвертое место (его поддержали 15,8% участников собраний), уступив экс-мэру города Саут-Бенд (штат Индиана) Питу Буттеджаджу (26,2%), сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (26,1%) и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен (18%). Пятое место заняла сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3%).

В итоге Буттеджадж заручился голосами 14 делегатов, Сандерс - 12, Уоррен - восьми, Байден - шести, Клобушар - одного.

Буквально накануне кокусов телекомпания Эн-би-си предположила, что верхушка демократов не надеется на Байдена и готовит ему замену в гонке в лице бывшего госсекретаря США Джона Керри, чтобы уменьшить шансы на выдвижение кандидатом Сандерса, позиционирующего себя как "демократического социалиста". Сам Керри категорически отрицал достоверность сведений Эн-би-си.

В 2016 году Сандерс также претендовал на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента и считался главным соперником экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. В итоге он уступил ей пальму первенства при скандальных обстоятельствах. Выяснилось, что неизвестные хакеры похитили электронную корреспонденцию Национального комитета Демократической партии (НКДП) и передали ее организации WikiLeaks ("Викиликс"), которая опубликовала эти материалы. Из них стало ясно, что НКДП, вместо того чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб Сандерсу.

Что не так с Байденом?

Американские наблюдатели называют несколько причин фиаско бывшего вице-президента США в Айове. Одни упрекают Байдена в том, что он значительно позже соперников объявил о вступлении в гонку (25 апреля 2019 года) и слишком поздно активизировал агитационную кампанию в этом штате, уступив инициативу Сандерсу, Уоррену и Буттеджаджу. Другие считают, что виноваты сотрудники предвыборного штаба Байдена, которые, как выяснила газета "Нью-Йорк таймс", не отвечают на звонки избирателей, не перезванивают им и допускают недоработки в организации кампании в целом.

Свою роль мог сыграть чисто субъективный фактор - преобладание в Айове белого населения, которое ожидает от претендентов личного контакта с избирателями. Не могли пройти бесследными и многочисленные публикации СМИ о том, что Трамп предлагал Киеву расследовать, каким образом сын Байдена Хантер оказался в руководстве украинской компании Burisma ("Бурисма") в то время, когда его отец на посту вице-президента США помогал искоренять коррупцию в этой стране. Опрос общественного мнения, проведенный в сентябре прошлого года по заказу газеты "Де-Мойн реджистер", показал, что после подобных публикаций Байден по уровню популярности в Айове впервые потерял первое место и уступил Уоррену.

Байдену принципиально важно реабилитироваться после провала в Айове. Иначе обидное прозвище Сонный Джо, которое дал ему Трамп, грозит пристать к 77-летнему демократу надолго, если не навсегда. Байден, предсказав на прошедших 7 февраля очередных теледебатах среди демократов-претендентов в президенты свое поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире, судя по всему, готов подождать с реабилитацией до одного из важнейших этапов избирательной кампании - "супервторника" 3 марта, когда выборы делегатов состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа. Поэтому основная борьба в Нью-Гэмпшире, как ожидается, развернется между 78-летним Сандерсом и 38-летним Буттеджаджем.

Сенатор от штата Вермонт предвыборную кампанию ведет в основном под лозунгами социальной справедливости и регулярно призывает к "революции" против "олигархической" системы власти в США. По оценкам агентства Ассошиэйтед Пресс, 80% сторонников Сандерса готовы отдать свои голоса любому претенденту, который кардинально преобразует систему власти. Аналогично настроены и 70% сторонников Буттеджаджа.

Согласно данным исследовательской службы Университета Монмута, в Нью-Гэмпшире Сандерс пользуется поддержкой 24% потенциальных избирателей-демократов, Буттеджадж - 20%. Остальные претенденты не набирают и 10%.

Как подчеркивают эксперты, традиционно результаты первых кокусов и праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире играют роль своего рода политического барометра в предвыборной кампании.

Карандаш хакерам не по зубам

Наблюдателей интересует, повторится ли в Нью-Гэмпшире скандал, омрачивший первые в нынешнем избирательном цикле кокусы в Айове. Тогда демократам из-за сбоя компьютерной программы, предназначенной для обработки данных из избирательных участков, пришлось ждать официальных результатов голосования почти трое суток.

Заместитель губернатора Нью-Гэмпшира Билл Гарднер гарантировал надежность системы подсчета и обработки голосов в этом штате. "Избиратель у нас заполняет бюллетень ручкой или карандашом. Хакер не может взломать карандаш", - заявил 71-летний демократ. Он пояснил, что для учета бюллетеней на всех 309 участках в штате установлены аппараты Accuvote, которые не подключены к интернету. Кроме того, в Нью-Гэмпшире за проведение праймериз отвечают местные власти, а не ячейки политических партий, как на кокусах в Айове.

Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.