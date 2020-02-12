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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

CNN: Эндрю Янг выходит из предвыборной борьбы в США

По данным телеканала, бизнесмен сделает официальное заявление в ближайшее время

КОНКОРД /штат Нью-Гэмпшир/, 12 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен Эндрю Янг принял решение выйти из дальнейшего участия в предвыборной гонке Демократической партии. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на два источника.

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По их данным, Янг сделает официальное заявление на этот счет в ближайшее время. Предприниматель был вынужден принять это решение после неутешительных результатов собраний партийных активистов в штате Айова 3 февраля. Янг смог набрать только 1% голосов, израсходовав львиную долю имеющихся средств на борьбу в этом штате. Пришлось увольнять практически весь персонал предвыборного штаба, поясняют источники телекомпании.

Число демократов-претендентов в кандидаты на пост президента США достигало 11 человек. Теперь их будет десять.

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Продолжают вести борьбу в том числе бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, миллиардер из Калифорнии Том Стейер, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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