CNN: Эндрю Янг выходит из предвыборной борьбы в США

КОНКОРД /штат Нью-Гэмпшир/, 12 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен Эндрю Янг принял решение выйти из дальнейшего участия в предвыборной гонке Демократической партии. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на два источника.

По их данным, Янг сделает официальное заявление на этот счет в ближайшее время. Предприниматель был вынужден принять это решение после неутешительных результатов собраний партийных активистов в штате Айова 3 февраля. Янг смог набрать только 1% голосов, израсходовав львиную долю имеющихся средств на борьбу в этом штате. Пришлось увольнять практически весь персонал предвыборного штаба, поясняют источники телекомпании.

Число демократов-претендентов в кандидаты на пост президента США достигало 11 человек. Теперь их будет десять.