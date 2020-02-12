Помощник Трампа заявил, что США близки к достижению договоренностей с талибами

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшее время могут достичь соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Достигнут большой прогресс, думаю, мы можем близко подойти [к договоренности], - сказал он. - <...> Заинтересован в этом, поскольку в Афганистане до сих пор удерживаются заложники. Надеюсь, что талибы найдут определенные возможности, чтобы вступить в финальные переговоры". О'Брайен напомнил, что президент США Дональд Трамп осенью 2019 года приостановил переговоры из-за гибели американских военнослужащих, но в начале этого года консультации возобновились.

"Думаю, мы достигнем значительного прогресса, - отметил помощник президента. - Хорошие новости могут скоро последовать. Это должно быть сокращение насилия, межафганские переговоры для продвижения вперед <...> Надо подождать в течение нескольких дней или недель".

Говоря о перспективах вывода американских войск, помощник Трампа дал понять, что это не произойдет в ближайшее время. По его словам, талибы должны гарантировать разрыв связей с "Аль-Каидой", "Исламским государством" (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

"Президент хочет вывода войск из Афганистана. Афганистан больше не должен быть безопасным местом для террористов, - сказал О'Брайен. - Наши военные и дипломаты очень серьезно работают. Но я не думаю, что вывод войск неизбежен прямо сейчас".

Как сообщили во вторник телеканалу CNN источники в военных кругах, администрация Трампа может уже на этой неделе обнародовать мирное соглашение по сокращению насилия с радикальным движением "Талибан". По их данным, ожидаемое соглашение станет призывом к установлению режима прекращения огня между силами коалиции во главе с США и талибами, что станет основой для заключения мирной сделки в ближайшем будущем. Американские власти, отмечает телеканал, выступают за заключение первой части мирного соглашения с талибами в связи с желанием Трампа вывести войска из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить присутствие с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.