В день годовщины "Минска" прошло заседание контактной группы

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, состоявшееся в день пятилетия подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений, не принесло почти никаких конкретных договоренностей.

Как сообщил полпред РФ Борис Грызлов, в центре внимания были вопросы соблюдения режима прекращения огня и обсуждение возможных новых участков разведения сил. По его словам, контактная группа констатировала, что, хотя в целом с начала года число обстрелов снизилось, в последние несколько дней на линии соприкосновения ситуация вновь достигала опасного накала, как, например, при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины 7 февраля в районе Золотого-5.

По словам пресс-секретаря главы украинской делегации Дарьи Олифер, на заседании был "практически согласован один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово" и "продолжается работа над согласованием остальных". Однако подтверждения этой информации от других участников встречи не последовало.

Участники гуманитарной подгруппы на заседании почти по всем вопросам просто обменялись мнениями, договорившись продолжить обсуждение на последующих встречах. Так, стороны не смогли пока прийти к общему решению по вопросу открытия новых пунктов пропуска, хотя в коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" 9 декабря ставилась задача сделать это в 30-дневный срок.

Представители Луганской народной республики (ЛНР) сочли несвоевременным предложение украинской стороны открыть пункты пропуска в Золотом и в Счастье. Как заявила по итогам минской встречи представитель ЛНР Ольга Кобцева, в республике готовы поддержать синхронное открытие новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья, "но лишь после того, как Украина прекратит обстрелы и обеспечит не на словах, а на деле все гарантии безопасности". "[ЛНР и Киев договорились, что] каждая из сторон выполнит определенные "домашние задания" для того, чтобы найти золотую середину [в решении вопроса открытия новых пунктов пропуска]", - пояснила она.

К следующим переговорам стороны договорились также подготовить совместные предложения по реализации механизма поиска без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе. Кроме того, на встрече поднимался вопрос о процессуальной очистке лиц, освобожденных в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года. Представитель Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова напомнила, что с момента обмена 46 человек так не были процессуально очищены украинской стороной, а полностью преследование в уголовном порядке прекратилось только в отношении одного человека.

В рамках подготовки к новому обмену пленными стороны обменялись информацией об удерживаемых лицах, правда, по словам представителя ДНР, украинская сторона не представила пока никаких подтверждений о нахождении на ее территории разыскиваемых республикой лиц.

Вместе с тем спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау выразила удовлетворение атмосферой встречи. "И все-таки сегодня меня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации решений "нормандского саммита, - сказала она. - В этом духе сегодня шла работа контактной группы и ее рабочих подгрупп". Грау выразила надежду на то, что "скоро будет новый обмен", а также на "скорый прогресс в отношении поиска пропавших без вести".

В политических вопросах понимания нет

Вместе с тем встреча в Минске еще раз продемонстрировала, что стороны конфликта в Донбассе по-прежнему находятся на диаметрально противоположных позициях в вопросе политического урегулирования.

"Вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в том числе выборов", - заявила в очередной раз пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.

В этой связи полпред Донецкой народной республики и глава МИД Наталья Никонорова с сожалением констатировала, что на заседании представители республик столкнулись с "непониманием украинской стороной как порядка, так и содержания важнейших пунктов" минских соглашений.

"Представители Киева продолжают попытки перевести переговоры о политическом урегулировании в удобную для себя плоскость, - заявила Никонорова. - В первую очередь, это касается условий предоставления Донбассу особого статуса. Украинская сторона целенаправленно пытается пропустить вопрос вступления в силу закона об особом статусе и настаивает на обсуждении вопросов, либо не входящих в компетенцию контактной группы, либо слишком преждевременных. Нам в очередной раз пришлось призвать Киев перечитать текст комплекса мер, в котором четко указано, что и в каком порядке должно выполняться".

По ее словам, спустя пять лет с момента подписания комплекса мер Украине "пора перестать придумывать альтернативы минским соглашениям и начать последовательно выполнять все пункты документа, одобренного странами-гарантами и утвержденного Советом Безопасности ООН".

"Минск" - единственный алгоритм урегулирования

Хайди Грау также обратила внимание на то, что это заседание совпало с пятилетием подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений. Она подчеркнула, что документ "был одобрен лидерами "нормандской четверки" и Советом Безопасности ООН" и "совместно с минским протоколом и минским меморандумом является основой для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

Грау констатировала, что стороны выражают приверженность минским соглашениям, но для решения конфликта "все еще требуются усилия и политическая воля сторон". "К сожалению, люди все еще гибнут. При этом ограничение свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) препятствует мониторингу режима прекращения огня", - сказала она.

В свою очередь полпред РФ Борис Грызлов в связи с годовщиной подписания комплекса мер отметил, что ход выполнения этого мирного плана позволил прекратить широкомасштабные боевые действия в ходе конфликта Киева и Донбасса. "Это главный на сегодня, несомненно, позитивный результат, - подчеркнул он. - Периоды затишья на линии соприкосновения не раз сменялись эскалациями вооруженного конфликта. При этом в целом год от года интенсивность обстрелов и число жертв и раненых среди гражданского населения снижалось".

Полпред России также отметил, что на протяжении всех прошедших лет в рамках контактной группы удалось обеспечить реализацию ряда решений по снижению напряженности и защите гражданского населения. "Это освобождение и обмен удерживаемых лиц, восстановление объектов гражданской инфраструктуры, разведение сил на отдельных участках", - напомнил он.

Вместе с тем, чтобы реализовать минские соглашения, от руководства Украины требуется готовность осуществить целый ряд конкретных мер, подчеркнул Грызлов. "От киевской власти нужны совершенно конкретные шаги, в том числе политического плана, включая закрепление в украинском законодательстве "формулы Штайнмайера" и отмену тех положений украинского законодательства, которые противоречат минским договоренностям", - сказал он.

"Понятно, что львиная доля вины лежит на предыдущей киевской администрации. Но и действующая киевская власть не спешит выполнять свои обещания избирателям, а также свои обещания в рамках "нормандской четверки", - отметил Грызлов. - Это касается в том числе киевских обязательств, принятых на саммите в Париже в декабре".

В частности, считает полпред РФ, необходимо отменять те решения киевской власти, которые прославляют нацизм и пособников нацизма, нарушают права жителей Донбасса, жителей других регионов Украины. "В который раз подчеркну, что особый статус Донбасса с введением его на постоянной основе по "формуле Штайнмайера" является решающим условием урегулирования конфликта", - отметил полпред РФ. Однако до сих пор официальный Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия, добавил он.

При этом Грызлов напомнил, что все эти вопросы должны решаться в режиме прямого политического диалога между Киевом и Донбассом, как предусмотрено минскими договоренностями. "Совершенно очевидно, что киевская власть не сможет восстановить отношения с Донбассом, пока не начнет разговаривать с жителями Донбасса, в том числе с теми людьми, кого в Донецке, в Луганске избрали в органы власти", - подчеркнул Грызлов.

В этом контексте российская делегация вновь обратила внимание на недопустимость попыток пересмотра комплекса мер по реализации минских соглашений. "Такие намерения периодически высказываются представителями официального Киева", - отметил полпред РФ, но назвал все попытки ревизии минских договоренностей "опасным и тупиковым путем".

Грызлов отметил, что "минские договоренности остаются единственно возможной основой для выхода из кризиса, основой для восстановления мира на Украине, единственным признанным алгоритмом политического урегулирования конфликта в Донбассе". "Обе стороны конфликта - киевская власть с одной стороны и власти Донецка и Луганска с другой - обязаны его выполнять, - подчеркнул он. - Никакой альтернативы нет и быть не может".

Следующее заседание контактной группы состоится 26 февраля.