DPA: экс-глава фракции ХДС в Бундестаге намерен претендовать на пост лидера партии

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший глава парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Мерц неожиданно для наблюдателей вернулся в немецкую политику в конце 2018 года - он выставил кандидатуру на пост лидера ХДС, но в декабре того же года проиграл действующему председателю консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Мерца называют полным антиподом канцлера Ангелы Меркель. СМИ сообщали, что у него с главой правительства еще с тех пор, как он в 2000-2002 годах возглавлял парламентскую фракцию ХДС, давние счеты. Именно из-за разногласий с Меркель Мерц в конечном итоге ушел из политики.

Крамп-Карренбауэр в понедельник заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и что после запуска процесса выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС. Она приняла такое решение на фоне скандала вокруг выборов премьер-министра Тюрингии. Ландтаг (земельный парламент) 5 февраля избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП), причем голосами депутатов от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), христианских демократов и самой СвДП. Ситуации, когда премьер федеральной земли в современной истории получает свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в истории ФРГ.

ХДС всегда выступал против какого бы то ни было сотрудничества с "Альтернативой для Германии". Меркель лично подвергла критике ход выборов. В Германии обвинили ХДС Тюрингии "в сделке с фашистами" при избрании премьера земли.