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Эрдоган считает "сделку века" Трампа планом оккупации

Президент Турции отметил, что Анкара "не оставит Храмовую гору израильским оккупантам"

ИСЛАМАБАД, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по ближневосточному урегулированию является оккупационным проектом. Такое мнение турецкий лидер выразил в пятницу во время выступления в парламенте Пакистана.

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"Мирный план США для Ближнего Востока не является проектом по созданию мира, - цитирует Эрдогана пакистанская газета "Доон". - Это проект оккупации". "В последние недели американская администрация объявила этот план "сделкой века", мы (Турция - прим. ТАСС) выразили свое мнение в отношении этого плана аннексии, - добавил он. - Мы объявили всему миру, что не оставим Храмовую гору израильским оккупантам".

В конце января Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим.

В то же время президент США назвал Иерусалим "неделимой столицей" Израиля и заявил о намерении Вашингтона признать еврейские поселения израильской территорией. В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. Для продвижения урегулирования США предлагают палестинцам 50 млрд долларов в качестве инвестиций.

Теги
ПалестинаИзраильТрамп, Дональд
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