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Кризис на Украине

МИД ФРГ: реализация "Минска-2" необходима для политического урегулирования на Украине

Доверие для этого создает "нормандский формат", отметил Хайко Маас

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и его украинский коллега Вадим Пристайко провели встречу на проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

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"Глава МИД Хайко Маас заверил своего коллегу Пристайко, что мы хотим поддерживать Украину на пути реформ и в контексте прекращения конфликта на востоке Украины", - сообщило ведомство.

"Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает нормандский формат", - отметили в МИД ФРГ.

Теги
УкраинаГерманияКризис на УкраинеМаас, ХайкоПристайко, Вадим Владимирович
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