Главы МИД Украины и Ирана обсудили ход расследования крушения украинского самолета

ТЕГЕРАН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили ситуацию вокруг авиакатастрофы в Тегеране.

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Как сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, встреча политиков прошла в субботу на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"В ходе переговоров главы МИД Ирана и Украины обсудили ситуацию вокруг украинского самолета, а также сотрудничество в рамках расследования этого инцидента", - говорится в сообщении.