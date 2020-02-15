{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы МИД Украины и Ирана обсудили ход расследования крушения украинского самолета

Встреча политиков состоялась на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности

ТЕГЕРАН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили ситуацию вокруг авиакатастрофы в Тегеране.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

Как сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, встреча политиков прошла в субботу на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"В ходе переговоров главы МИД Ирана и Украины обсудили ситуацию вокруг украинского самолета, а также сотрудничество в рамках расследования этого инцидента", - говорится в сообщении.

Теги
УкраинаИранЗариф, Мохаммад ДжавадПристайко, Вадим ВладимировичКатастрофа Boeing-737 под ТегераномМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Лукашенко: Белоруссия не намерена никому угрожать ни в экономической, ни в военной сфере
Белорусский лидер ответил критику со стороны России критику по поводу его недавних высказываний относительно возможности забора транзитной нефти из трубопровода "Дружба"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС