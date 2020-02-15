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Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США

Когда президент Украины был актером, он очень хотел получить "Оскар", признался глава государства

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.

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"Мне часто задают вопрос про импичмент, - сказал он, отвечая корреспонденту CNN на полях Мюнхенской конференции по безопасности. - Когда я был актером, я очень хотел получить "Оскар" и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!"

На прошлой неделе американский Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, оправдал Трампа по всем статьям обвинения в рамках импичмента. Поводом для начала этой процедуры, инициированной демократами, послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020Зеленский, Владимир АлександровичПроцедура импичмента ТрампаМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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