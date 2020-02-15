Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США

"Мне часто задают вопрос про импичмент, - сказал он, отвечая корреспонденту CNN на полях Мюнхенской конференции по безопасности. - Когда я был актером, я очень хотел получить "Оскар" и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!"

На прошлой неделе американский Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, оправдал Трампа по всем статьям обвинения в рамках импичмента. Поводом для начала этой процедуры, инициированной демократами, послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году.