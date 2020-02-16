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Глава МИД Японии заявил о смене фазы в переговорах с Россией

Стороны не противостоят друг другу и перешли к позитивному обсуждению, заявил Тосимицу Мотэги

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что японо-российские переговоры переходят в другую фазу, когда стороны обсуждают основные вопросы в более позитивном ключе. Об этом он заявил в субботу по итогам состоявшейся в Мюнхене встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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"Что касается стратегии продвижения переговоров, то я более конкретно передал свои размышления. Фаза [переговоров] меняется. И сейчас по основным положениям дискуссии мы не противостоим друг другу и вместо этого перешли к позитивному обсуждению", - приводит его слова телеканал NHK.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с Мотэги развитие двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияСпор вокруг КурилМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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