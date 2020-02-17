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Евросоюз запускает ливийскую миссию по контролю за оружием

ЕС также завершает операцию "София" по спасению мигрантов в Средиземном море

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 государств - членов Евросоюза решили завершить операцию "София" по спасению мигрантов в Средиземном море и начать миссию по контролю за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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"Мы договорились запустить новую операцию в Средиземноморье, а операция "София" будет закрыта", - сказал он.

По словам Борреля, главы МИД согласились, что ЕС не должен одновременно проводить две разные операции в Средиземноморье. "Я не думаю, что нам нужны две операции. И некоторые страны-члены настаивали на том, что мы не можем проводить две разные операции", - добавил он.

Дипломат пояснил, что постоянные представители 27 государств уже в понедельник начнут процедуру формализации этого решения, после чего, примерно в марте, новая миссия будет запущена. Тогда же официально прекратится "София". Боррель также рассказал, что в Брюсселе пока не придумали название для очередной миссии. Ранее в понедельник главы МИД Италии и ФРГ сообщили журналистам, что Совет ЕС согласовал создание новой военно-морской миссии по контролю за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии.

"София" началась в 2015 году, она пришла на смену менее масштабной операции "Тритон". Впервые европейские корабли стали патрулировать Средиземноморье по решению Рима в 2013 году после массовой гибели мигрантов при попытке переплыть через Сицилийский пролив и добраться до итальянских берегов. "София" предусматривала борьбу с незаконными перевозчиками и подготовку персонала ливийской службы береговой охраны.

Теги
ЛивияПроблема нелегальной миграции в ЕвропеБоррель, ЖозепПереговоры о перемирии в Ливии
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