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Палестино-израильский конфликт

Совет ЕС обсудит ближневосточное урегулирование после выборов в Израиле

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза рассмотрят предложенную США "сделку века"

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят ближневосточное урегулирование и предложенную США "сделку века" после парламентских выборов в Израиле, которые намечены на 2 марта. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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"Мы обменялись мнениями по Ближнему Востоку, в частности в свете предложения США. Мы обсудили, как наиболее успешно запустить политический процесс и как защитить международно согласованные параметры и международное право. Некоторые министры попросили, чтоб вопрос был включен в повестку следующего Совета ЕС с некоторыми резолюциями. Мы сделаем это после выборов в Израиле", - сказал Боррель.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, ДональдБоррель, Жозеп
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