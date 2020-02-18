Глава МИД Украины не исключил возможность вооруженного конфликта между РФ и Белоруссией

"Белоруссию ожидают тяжелые времена. Несколько лет назад я беседовал с белорусскими журналистами и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, через которые проходим, они мне не верили. Сейчас, возможно, они сомневаются меньше", - сказал Пристайко.

Руководитель украинской дипломатии тем не менее отметил, что "надеется, что ошибается" в этом прогнозе. "А наш совет звучит так - когда на вас нападет Россия, то у вас будет выбор из двух вариантов: с помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными - и проиграть, или сразу начать воевать", - сказал Пристайко.

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном вооруженном конфликте РФ с Белоруссией "явной чушью" и "дешевой пропагандой".

"Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, - это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет", - написал политик в Twitter.

3 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя недавний визит в Белоруссию госсекретаря США Майкла Помпео, сказал, что у Москвы и Минска "свои отношения, они носят союзнический, очень близкий характер". Позднее, комментируя прошедшие 7 февраля переговоры двух лидеров, Песков добавил, что "и Лукашенко, и Путин лично делают очень много для развития двусторонних отношений".