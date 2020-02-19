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Немецкие эксперты расположили Россию на шестом месте в Глобальном индексе милитаризации

Эксперты Боннского международного центра конверсии считают, что Россия "по-прежнему содержит одну из самых мощных армий"

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Россия расположена на шестом месте в так называемом Глобальном индексе милитаризации - 2019 (gmi), который подготовили эксперты Боннского международного центра конверсии (BICC). Он опубликован на сайте учреждения.

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В топ-десятку вошли соответственно Израиль, Сингапур, Армения, Кипр, Республика Корея, Россия, Греция, Иордания, Белоруссия и Азербайджан. По мнению исследователей, эти государства "предоставляют военным особенно много ресурсов в соотношении с другими общественными областями". В прошлом году все они, за исключением Азербайджана (был в 2018 году на 12 месте), входили в десятку индекса.

Как считают эксперты центра, Россия "по-прежнему содержит одну из самых мощных армий". "Она модернизировала свои силы и в прошлые годы значительно расширила военно-технологические способности. Она располагает большим числом военных кадров, а также более 70 тыс. тяжелых боевых систем", - утверждается в исследовании. В то же время в нем отмечается, что "сложная экономическая ситуация, а также западные санкции, как кажется, оказали влияние на военные расходы России, которые с $82,6 млрд в 2016 году снизились до $64,2 млрд в 2018 году". "Доля [военных расходов] по отношению к ВВП упала с 5,5% до 3,9%", - говорится в докладе.

Украина расположилась на 13 месте, поднявшись на одну строчку. Как отмечается, со времени конфликта в Донбассе ее градус милитаризации значительно повысился.

"Страны НАТО продолжают вооружаться, ссылаясь на сохраняющуюся напряженность в отношениях с Россией. Это в особенности касается балтийских и восточноевропейских государств, которые в 2018-2019 гг. запустили долгосрочные программы вооружения в значительном объеме", - пишут эксперты.

Глобальный индекс милитаризации анализирует комплексные процессы и выводит результат, который определяет относительный вес военного аппарата страны относительно общества. Исследование охватывает 154 страны и проводится при финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ. Германия занимает в gmi сейчас 97 место, США - 31-е. Исследователи указали на то, что по некоторым странам, таким как Сирия, КНДР или Эритрея, нет достоверных данных о военных расходах, хотя стоит исходить из того, что они велики.

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