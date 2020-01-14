Какую технику получит армия России в 2020 году

В этом году набранные темпы перевооружения армии и флота сохранятся, а уровень оснащения современным оружием и техникой должен составить не менее 70% и стабильно поддерживаться в дальнейшем. По отдельным видам и родам Вооруженных сил этот показатель уже практически достигнут.

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"Наша задача не в том, чтобы разово перевооружить войска и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий", — подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в конце прошлого года. Он также отметил, что страна готова работать над новыми договоренностями в сфере контроля за вооружениями, но до начала этого процесса будет продолжать укреплять ядерные силы — оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) комплексами "Авангард" и "Ярс", а морские силы — подлодками класса "Борей-А" с межконтинентальными ракетами "Булава". Эти задачи являются приоритетными на 2020 год.

' ТАСС/Ruptly'

Кроме того, по словам президента, государство будет по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, "способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России" и ее союзников. Ядерная триада В стратегических ядерных силах планируется поставить на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". Сообщалось, что еще три полка РВСН до 2021 года будут перевооружены на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С". Спланирована и поставка в эти соединения нескольких боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М".

Описание Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 © Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с межконтинентальной ракетой "Сармат", постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства Сергей Каракаев командующий РВСН, генерал-полковник

Еще в планах — завершить модернизацию шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые являются воздушным компонентом ядерной триады. "При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование", — приводило Минобороны слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Он отмечал, что эти устанавливаемые системы в несколько раз улучшают точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами.

Описание Стратегические ракетоносцы Ту-95МС © Ладислав Карпов/ТАСС

В состав Военно-морского флота (ВМФ) должны войти головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А ("Борей-А") "Князь Владимир" и первый серийный крейсер этой же серии "Князь Олег". Сообщалось, что "Князь Владимир" в декабре 2019-го завершил государственные испытания в море, в ходе которых были выявлены определенные недостатки. Поэтому сроки сдачи корабля были сдвинуты. Всего таких подводных крейсеров в боевом составе ВМФ будет семь.

Описание АПЛ "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" © Сергей Бобылев/ТАСС

По планам Минобороны, завершится в этом году и строительство объектов инфраструктуры для базирования подлодок стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах. Авиация В Воздушно-космические силы (ВКС) и ВМФ планируется поставить 106 новых и модернизированных летательных аппаратов. Должны начаться первые поставки истребителя пятого поколения Су-57. Контракт на поставку первых двух был подписан Минобороны России и ПАО "Сухой" 22 августа 2018 года в рамках форума "Армия". В рамках форума "Армия-2019" был подписан новый контракт на изготовление и поставку 76 многоцелевых истребителей.

Описание Многофункциональный истребитель Су-57 © Сергей Бобылев/ТАСС

До конца года ВКС получат 20 истребителей поколения "4++" Су-35С. Стало известно, что российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ для замены стоящих сейчас на вооружении самолетов МиГ-29. Всего планируется поставить 18 машин. Минобороны России планирует заключить контракт на поставку более 100 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" до 2027 года. Параллельно холдингом "Вертолеты России" ведется работа по модернизации этой машины (Ка-52М), которую завершат в 2022-м.

Также части ПВО ВКС получат четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Так, "Панцири", выпускаемые холдингом "Высокоточные комплексы", усилят систему ПВО в Ленинградской области, а военные на Урале и в Поволжье впервые получат на вооружение "Триумфы".

Описание Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1 © Сергей Федюнин/ТАСС

Флот Боевой состав ВМФ должен пополниться 14 кораблями и боевыми катерами, тремя подводными лодками, 18 катерами и судами обеспечения.

Осенью флот должен получить головную атомную подлодку усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань". Она была заложена на заводе "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2009-м, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" — "Северодвинск". Именно лодки этих проектов в перспективе получат на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон". В настоящее время в разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. В 2019-м был подписан контракт на строительство еще двух. Тихоокеанский флот примет в свой состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".

Описание Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" © Юрий Смитюк/ТАСС

В 2020-м гидрографическая служба ВМФ получит шесть катеров проекта 23040Г, которые предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. метров.

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Береговые войска ВМФ должны получить один ракетный комплекс "Бал". В этом году будут заложены восемь новых кораблей. По словам министра обороны, сейчас решается вопрос о сокращении сроков строительства новых кораблей и об оснащении их высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Количество кораблей — носителей этого оружия будет увеличено. Впервые в современной истории России для ВМФ одновременно ведется строительство 22 кораблей дальней морской зоны. На заключительном этапе заводских ходовых испытаний находится первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов".

Описание Многоцелевой фрегат "Адмирал "Касатонов" © EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева, "ВМФ нуждается в таких универсальных кораблях океанской зоны, потребность у флота в них далеко не закрыта". "Сейчас во флотском строю только головной фрегат "Адмирал Горшков" (проекта 22350), хотя к нему скоро присоединится первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов". Но речь идет о потребности в десятке и более единиц таких кораблей", — говорил он. Этот год может стать рекордным по количеству заложенных для ВМФ боевых и вспомогательных единиц. В общей сложности — 22 надводных корабля и катера, многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодки, а также судна вспомогательного флота. Так, в начале мая в честь 75-летия Дня Победы в Крыму будут заложены первые два российских вертолетоносца. Сухопутная техника Что касается сил общего назначения, то планируется поставить в Сухопутные войска, Береговые войска ВМФ и ВДВ 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта "Бук-М3". Ожидается получение свыше 300 единиц бронетанковой техники: танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, бронетранспортеры БТР-82А/АМ, БМП-3 с необитаемым боевым модулем "Эпоха" и БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Начнутся и серийные поставки новых танков Т-90М производства "Уралвагонзавода".

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Известно, что планируется завершить к концу года переоснащение бригады реактивной артиллерии Центрального военного округа, дислоцированной в Курганской области, комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", идущими на замену системам "Ураган". Артиллерийской полк в Брянской области завершит перевооружение на модернизированные 152-мм самоходные артиллерийские установки "Мста-СМ1" с автоматизированными системами управления огнем. Кроме этого, по данным завода-изготовителя, войска должны получить боеприпасы калибра 30 мм с пластмассовыми элементами для артиллерийских комплексов Сухопутных войск. Продолжится и перевооружение на переносной зенитный ракетный комплекс "Верба". Так, летом полный комплект получит одно из мотострелковых соединений, дислоцированное в Оренбургской области. Важным преимуществом "Вербы" является высокая вероятность поражения таких воздушных целей, как беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

"В сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения", — говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Подразделения военной полиции получат первые квадроциклы. "Силы специальных операций ими уже оснащены на Севере и в других специфических регионах, и мы планируем использовать их у себя, — сообщал замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох. — Это транспорт для решения задач на определенных сложных участках местности, для специфических каких-то задач. Он не будет использоваться массово".

Описание Учения военнослужащих морской пехоты Северного флота © Лев Федосеев/ТАСС

В ВДВ продолжится поставка боевых машин нового поколения. Так, Псковское гвардейское соединение получит более 35 единиц БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка". По сообщениям Минобороны, это седьмой по счету батальонный комплект боевой техники, которым вооружается десант. Что касается стрелкового вооружения, то в 2019-м были завершены госиспытания нового пистолета "Удав" (разработан в ЦНИИТочмаш госкорпорации "Ростех"), поэтому в этом году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки (первая партия — 50 комплексов).

Оружие использует мощные российские патроны калибра 9 на 21 мм. Это позволяет "Удаву" пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм. Поступит в армию также и партия из 40 тыс. автоматов АК-12 калибра 5,45 мм. Он разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса, был принят на вооружение в конце 2018-го. В это оружие внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. Всего до 2021 года планируется поставить Минобороны 112,5 тыс. единиц автоматов АК-12.

Ожидаемые новинки Концерн "Техмаш" ко Дню Победы планирует поставить войскам на опытно-войсковую эксплуатацию первую партию тяжелых огнеметных систем ТОС-2 (ранее известна как "Тосочка", наследница ТОС-1А "Солнцепек"). Ее покажут на параде на Красной площади. В опытно-войсковую эксплуатацию поступит робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас", состоящий из пункта управления и четырех различных по массе боевых роботов.

В 2020 году начнутся опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию робототехнических комплексов и среднего класса "Штурм" и "Соратник". Как видите, работа по созданию РТК военного назначения не стоит на месте, а продолжается. Их внедрение в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий Олег Салюков главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии

В завершающей стадии находятся разработки нового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" и линейки высокомобильных артиллерийско-минометных орудий (самоходные артустановки "Флокс" и "Магнолия", миномет "Дрок" — прим. ТАСС) в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок". В интересах Сухопутных войск ведется и разработка самоходного комплекса ПВО тактического звена 2С38 "Деривация-ПВО".

Описание Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" © Ладислав Карпов/ТАСС

"В сфере создания лазерного оружия планируется в 2020 году завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения беспилотников и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ", — говорилось в сообщении Минобороны.

Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами классов "земля — воздух" и "воздух — воздух" с оптическими головками самонаведения. В интересах Сухопутных войск завершается ОКР по созданию переносного автоматизированного комплекса оптико-электронного противодействия средствам, ведущим встречное наблюдение и прицеливание, и противодействия им лазерным излучением. Проводятся работы по отработке технологий создания мощных лазеров различных типов. Также ведутся работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе.

' ТАСС/Минобороны России'