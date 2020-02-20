МИД Украины: Киев окажет давление на Иран, если он не будет сотрудничать по сбитому Boeing

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Украина готова добиваться оказания международного давления на Тегеран в случае недостаточного взаимодействия с его стороны в установлении обстоятельств крушения в Иране самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Об этом глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в среду в интервью телеканалу Bloomberg .

Он подчеркнул, что украинская сторона исходит из того, что Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки поврежденных бортовых самописцев. "Но мы напоминаем, что есть несколько стран, которые готовы в этом помочь, например Франция, - сказал Пристайко. - Украина, как непосредственный владелец самолета и черных ящиков, должна первой получить доступ [к ним]". При этом он напомнил, что по итогам их встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности было принято решение о том, что при вскрытии самописцев будут присутствовать украинские специалисты.

"В нашем распоряжении есть некоторые инструменты для того, чтобы немного подтолкнуть их в случае, если они не будут сотрудничать в должной мере", - отметил министр иностранных дел Украины. При этом он подчеркнул, что речь идет в первую очередь о "международном давлении" на Тегеран. "Пока мы наблюдаем хорошее взаимодействие с иранской стороной <...>", - заключил глава внешнеполитического ведомства.