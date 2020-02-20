МИД Украины: Киев окажет давление на Иран, если он не будет сотрудничать по сбитому Boeing

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Украина готова добиваться оказания международного давления на Тегеран в случае недостаточного взаимодействия с его стороны в установлении обстоятельств крушения в Иране самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Об этом глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в среду в интервью телеканалу Bloomberg.
Он подчеркнул, что украинская сторона исходит из того, что Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки поврежденных бортовых самописцев. "Но мы напоминаем, что есть несколько стран, которые готовы в этом помочь, например Франция, - сказал Пристайко. - Украина, как непосредственный владелец самолета и черных ящиков, должна первой получить доступ [к ним]". При этом он напомнил, что по итогам их встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности было принято решение о том, что при вскрытии самописцев будут присутствовать украинские специалисты.
"В нашем распоряжении есть некоторые инструменты для того, чтобы немного подтолкнуть их в случае, если они не будут сотрудничать в должной мере", - отметил министр иностранных дел Украины. При этом он подчеркнул, что речь идет в первую очередь о "международном давлении" на Тегеран. "Пока мы наблюдаем хорошее взаимодействие с иранской стороной <...>", - заключил глава внешнеполитического ведомства.