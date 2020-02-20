Сандерс отверг критику за недостаточную открытость в вопросе своего здоровья

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс считает, что проявил достаточную открытость в вопросе состояния своего здоровья после перенесенной им операции по шунтированию артерии после инфаркта миокарда. Об этом Сандерс заявил в среду во время общенациональных теледебатов претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, проходящих в Лас-Вегасе (штат Невада), трансляцию ведет телекомпания NBC .

Соперники указывают 78-летнему сенатору от штата Вермонт на то, что, несмотря на свой возраст и операцию, он не публикует полный отчет о состоянии своего здоровья. "Мы распространили подробный доклад о сердечном приступе", - сказал Сандерс, имея в виду заключение штатного врача Конгресса США. "Два ведущих кардиолога Вермонта опубликовали отчеты о моей истории болезни и о прочем, они описали мое состояние и, кстати говоря, сочли меня более чем годным к стрессам и напряженной работе, с которыми сопряжена планида президента Соединенных Штатов", - продолжал сенатор.

Он в шутливой форме напомнил, что его соперник, миллиардер Майкл Блумберг тоже перенес инфаркт миокарда. "Нас с мэром Блумбергом объединяет то, что и у него два шунта", - отметил Сандерс. "Это было 25 лет назад", - парировал бывший градоначальник, которому 78 лет.

Сенатор от штата Вермонт 8 октября прошлого года перенес инфаркт миокарда. На медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта. Сандерс до этого отменял несколько выступлений в штате Северная Каролина из-за того, что сорвал голос. В марте 2019 года он получил травму головы, и ему пришлось наложить около полудюжины швов на рану.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).