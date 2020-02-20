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Выборы президента США - 2020

Сердечный приступ и "отказ от капитализма". О чем спорили претенденты-демократы на дебатах

Резкой критике подвергся миллиардер Майкл Блумберг. В частности, сенатор Элизабет Уорре обвинила его в том, что он скрывает свои налоговые декларации и пренебрежительно отзывается о женщинах
Общенациональные теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии AP Photo/John Locher
Описание
Общенациональные теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии
© AP Photo/John Locher

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Вопрос о том, кто может составить реальную конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих в ноябре президентских выборах, стал центральным на состоявшихся в среду вечером в Лас-Вегасе (штат Невада) общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

На сцену зала Paris Theater в Лас-Вегасе вышли бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Они полностью сосредоточились на внутрипартийных проблемах, совершенно не уделив внимания вопросам внешней политики, за исключением краткого обмена мнениями о важности Парижского соглашения по климату.

"Один сожжет, другой скупит партию"

С первой минуты теледебатов претенденты кинулись в бой, и первой их целью стал новичок - экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, впервые участвовавший в общенациональных теледебатах. "Демократы не смогут одержать победу на выборах, если кандидатом будет человек, скрывающий свои налоговые декларации и пренебрежительно отзывающийся о женщинах, - заявила сенатор Элизабет Уоррен, имея в виду Блумберга. - Демократы очень рискуют, если они выдвинут кандидатом миллиардера".

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Блумберг не остался в долгу, но мишенью нападок он избрал сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, позиционирующего себя как "демократического социалиста", что вызывает неприятие у консервативного крыла демократов. "Не думаю, что есть хоть какая-то возможность того, чтобы сенатор победил Дональда Трампа на выборах, - заявил он. - Если он будет выдвинут кандидатом от Демократической партии, то Дональд Трамп останется в Белом доме еще на четыре года, а мы этого допустить не можем".

"Перед нами стоят сейчас два вопроса: кто сможет победить Дональда Трампа на выборах и кто может справиться с проблемами, вступив на пост президента, - продолжал Блумберг. - Я - тот кандидат, который может справиться с этими двумя задачами". При этом он напомнил, что "не унаследовал свое состояние, а заработал его" и подчеркнул готовность "потратить эти деньги на то, чтобы победить Дональда Трампа - худшего президента в истории".

Вступивший в дискуссию экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж обвинил и Сандерса, и Блумберга в попытках подорвать единство Демократической партии. Если в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии останутся только два претендента - Сандерс и Блумберг, - предупредил он, - то "один просто сожжет партию, а второй скупит ее".

Капитализм против коммунизма

Острая полемика вспыхнула между Блумбергом и Сандерсом в связи с инициативой последнего предоставить рабочим и служащим возможность выдвигать членов советов директоров крупных компаний. Сандерс ссылался на то, что такая мера принесет выгоду как компаниям, так и рабочим, поскольку "рабочие будут в большей степени лояльны, а труд их будет более производительным".

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Блумберг назвал такую инициативу "странной". "Не могу представить более благоприятной возможности для Трампа добиться переизбрания после того, как прозвучало это предложение, - заявил он. - Это очень странная инициатива. Мы не собираемся отказываться от капитализма. Другие страны уже предпринимали такую попытку. Это называлось коммунизмом, и это просто не сработало".

Обмен колкостями между Блумбергом и Сандерсом продолжался, когда речь зашла о том, каким количеством домов они владеют. Блумберг обвинил Сандерса в том, что тот, "будучи известным социалистом, заодно является миллионером и владеет тремя домами". "Я ничего не упустил?" - добавил он.

Со своей стороны Сандерс сослался на то, что у него есть дом в Вашингтоне, дом и летний домик в штате Вермонт. "А где ваш дом? - поинтересовался он у Блумберга. - Где тот налоговый рай, который вы считаете домом?"

Вопрос о состоянии здоровья претендентов

Участники теледебатов не обошли вниманием вопрос о том, насколько состояние их здоровья позволит им выполнять обязанности президента США в случае победы на выборах. "Пит Буттеджедж, возможно, удивился бы, узнав, что у меня показатели артериального давления лучше, чем у него", - уколола соперника сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.

Со своей стороны Сандерс, у которого в октябре 2019 года был сердечный приступ, утверждал, что он ничего не скрывал о состоянии своего здоровья. "Мы опубликовали все данные о моем сердечном приступе, - заверил он. - Мы опубликовали все данные о состоянии моего здоровья, и более того мы опубликовали сообщения двух ведущих кардиологов из штата Вермонт, которые оценили состояние моего здоровья и которые пришли к выводу, что я вполне способен справиться со стрессом и тяготами, связанными с пребыванием на посту президента".

Однако своих соперников Сандерс не убедил. На вопрос ведущего теледебатов о том, считает ли он, что Сандерс достаточно откровенно говорил о своем здоровье, Буттеджадж ответил кратким "нет".

Возврат к Парижскому соглашению по климату

Единственной внешнеполитической темой, затронутой в ходе теледебатов, стало Парижское соглашение по климату, о выходе из которого президент США Трамп объявил в июне 2017 года. Экс-вице-президент США Байден назвал проблему глобальных климатических изменений "реальной угрозой" и объявил о намерении в случае победы на выборах обсудить эту тему со всеми участниками Парижского соглашения. "В первый же день я соберу в Белом доме участников Парижского соглашения по климату", - пообещал он, указав на необходимость развития возобновляемых источников энергии в США, а также на развитие железнодорожной сети, что, по его словам, позволило бы сократить число автомашин на дорогах и масштабы выбросов парниковых газов в атмосферу.

На необходимость международного сотрудничества в решении проблем, связанных с глобальными климатическими изменениями, указал и Блумберг. "Мы не должны вступать в конфликт с Китаем по этому поводу, мы должны вести с ними, а также с Индией и Западной Европой переговоры на эту тему", - подчеркнул он, указав на необходимость возврата США в число участников соглашения по климату.

Теледебаты в канун собрания партактива в Неваде

Нынешние теледебаты прошли за два дня до предстоящих 22 февраля в Неваде собраний активистов Демократической партии, на которых будут выдвигаться 36 делегатов от этого штата на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа на выборах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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