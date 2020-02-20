Сердечный приступ и "отказ от капитализма". О чем спорили претенденты-демократы на дебатах

Резкой критике подвергся миллиардер Майкл Блумберг. В частности, сенатор Элизабет Уорре обвинила его в том, что он скрывает свои налоговые декларации и пренебрежительно отзывается о женщинах

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Вопрос о том, кто может составить реальную конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих в ноябре президентских выборах, стал центральным на состоявшихся в среду вечером в Лас-Вегасе (штат Невада) общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии. На сцену зала Paris Theater в Лас-Вегасе вышли бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Они полностью сосредоточились на внутрипартийных проблемах, совершенно не уделив внимания вопросам внешней политики, за исключением краткого обмена мнениями о важности Парижского соглашения по климату. "Один сожжет, другой скупит партию" С первой минуты теледебатов претенденты кинулись в бой, и первой их целью стал новичок - экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, впервые участвовавший в общенациональных теледебатах. "Демократы не смогут одержать победу на выборах, если кандидатом будет человек, скрывающий свои налоговые декларации и пренебрежительно отзывающийся о женщинах, - заявила сенатор Элизабет Уоррен, имея в виду Блумберга. - Демократы очень рискуют, если они выдвинут кандидатом миллиардера".

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Блумберг не остался в долгу, но мишенью нападок он избрал сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, позиционирующего себя как "демократического социалиста", что вызывает неприятие у консервативного крыла демократов. "Не думаю, что есть хоть какая-то возможность того, чтобы сенатор победил Дональда Трампа на выборах, - заявил он. - Если он будет выдвинут кандидатом от Демократической партии, то Дональд Трамп останется в Белом доме еще на четыре года, а мы этого допустить не можем". "Перед нами стоят сейчас два вопроса: кто сможет победить Дональда Трампа на выборах и кто может справиться с проблемами, вступив на пост президента, - продолжал Блумберг. - Я - тот кандидат, который может справиться с этими двумя задачами". При этом он напомнил, что "не унаследовал свое состояние, а заработал его" и подчеркнул готовность "потратить эти деньги на то, чтобы победить Дональда Трампа - худшего президента в истории". Вступивший в дискуссию экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж обвинил и Сандерса, и Блумберга в попытках подорвать единство Демократической партии. Если в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии останутся только два претендента - Сандерс и Блумберг, - предупредил он, - то "один просто сожжет партию, а второй скупит ее". Капитализм против коммунизма Острая полемика вспыхнула между Блумбергом и Сандерсом в связи с инициативой последнего предоставить рабочим и служащим возможность выдвигать членов советов директоров крупных компаний. Сандерс ссылался на то, что такая мера принесет выгоду как компаниям, так и рабочим, поскольку "рабочие будут в большей степени лояльны, а труд их будет более производительным".

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