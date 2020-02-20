Трамп считает, что выступление Блумберга на дебатах стало худшим в истории

ТАСС, 20 февраля. Президент США Дональд Трамп назвал выступление экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга на общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической самым плохим в истории. Соответствующее сообщение было опубликовано главой Белого дома в четверг в Twitter .

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"Выступление Мини-Майка Блумберга сегодня [в среду] было, пожалуй, наихудшим в истории дебатов <...> Он запинался, говорил невпопад и был совершенно некомпетентен", - заявил Трамп.

Президент также отметил, что, по его мнению, прошедшие дебаты сильно уменьшили шансы Блумберга продолжить избирательную гонку.

Вечером 19 февраля в Лас-Вегасе состоялись общенациональные теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии. На сцену зала Paris Theater в Лас-Вегасе вышли бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и Майкл Блумберг.

О кандидате-миллиардере

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США внес изменения в порядок проведения общенациональных теледебатов, что позволило Блумбергу принять в них участие. НКДП отменил правило о допуске к дебатам лишь тех претендентов, которые смогли собрать пожертвования на ведение предвыборной кампании минимум у 225 тыс. человек. Блумберг принципиально финансирует свою кампанию за собственный счет.

Согласно опросу общественного мнения, проведенного с 14 по 17 февраля по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, бывший мэр Нью-Йорка по уровню популярности (14%) занимает третье место среди остальных претендентов в президенты США от Демократической партии и делит его с Уоррен (14%). По этому показателю Блумберг уступает лишь Сандерсу (27%) и Байдену (15%).

Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года, израсходовав на агитацию в СМИ уже более $385 млн. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает $64 млрд. Его кампания сосредоточена на вопросах, касающихся экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и предотвращения случаев стрельбы в общественных местах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.