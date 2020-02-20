МВД Украины назвало акции против размещения эвакуированных из КНР политической провокацией

"Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации. Раздувание скандала на ровном месте. МВД будет бороться с такими провокациями и не позволит отдельным политическим силам или деятелям сделать себе на этом пиар", - сказал в четверг в эфире телеканала "112 Украина" замглавы ведомства Антон Геращенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что прибывшие из Китая граждане Украины и иностранцы никакой опасности не представляют, все они здоровы. Но, отметил он, "есть другая опасность" в связи с протестами граждан в регионах, которые против размещения там прибывших из Китая людей.

"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - отметил Зеленский.

Самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp совершил 20 февраля посадку в аэропорту Борисполь, а затем после дозаправки прибыл в Харьков. Оттуда эвакуированных из Китая отвезут в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области, где они будут на карантине 14 дней. "В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране", - отметил Зеленский, иронично добавив, что у эвакуированных "охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента".