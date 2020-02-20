Меркель заявила, что нападение в Ханау, скорее всего, имело правоэкстремистский характер

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пока еще рано делать окончательные выводы относительно событий в Ханау, однако, скорее всего, речь идет о нападении, имевшем правоэкстремисткий характер. С таким заявлением она выступила в четверг перед журналистами в Берлине.

"Еще слишком рано давать окончательную оценку. Будет предпринято все для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого ужасного преступления", - отметила Меркель. "Но многое указывает на то, что преступник действовал, руководствуясь правоэкстремистскими, расистскими мотивами, из ненависти к людям другого происхождения, другой религии или другой внешности", - сказала канцлер. Она сообщила, что ее будут постоянно информировать о ходе расследования и состоянии пострадавших, в том числе во время саммита ЕС, который открывается позднее в четверг.

"Расизм и ненависть - это яд, и этот яд существует в нашем обществе", - подчеркнула Меркель. "Правительство ФРГ и все государственные институты выступают за права и достоинство каждого человека в нашей стране, мы не делаем различий между людьми по происхождению, вероисповеданию. Мы будем решительно противостоять тем, кто пытается внести раскол в Германии", - подытожила канцлер.

Около 22:00 по германскому времени (00:00 мск) 43-летний гражданин Германии Тобиас Р. сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В результате стрельбы погибли девять человек. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек - самого стрелка и его матери.

По данным газеты Bild, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.