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Стрельба в Ханау

Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи со стрельбой в Германии

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи со стрельбой в городе Ханау в Германии, в результате которой погибли 9 человек. Ее заявление распространила в четверг пресс-служба организации.

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"Я потрясена и глубоко опечалена ужасными событиями в немецком городе Ханау, - отметила она. - Я присоединяюсь к моим германским коллегам и друзьям в их скорби по жертвам". "Желаю скорейшего выздоровления раненым", - добавила Пейчинович-Бурич.

По данным газеты Bild, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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