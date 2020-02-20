Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи со стрельбой в Германии

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи со стрельбой в городе Ханау в Германии, в результате которой погибли 9 человек. Ее заявление распространила в четверг пресс-служба организации.

"Я потрясена и глубоко опечалена ужасными событиями в немецком городе Ханау, - отметила она. - Я присоединяюсь к моим германским коллегам и друзьям в их скорби по жертвам". "Желаю скорейшего выздоровления раненым", - добавила Пейчинович-Бурич.

По данным газеты Bild, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.