Пресс-секретарь правящей партии Турции сравнил происшествие в Ханау с фашизмом

ТАСС, 20 февраля. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сравнил убийство турецких граждан в германском городе Ханау с фашизмом. Об этом говорится в заявлении на странице пресс-секретаря в Twitter , размещенном в четверг.

"Наблюдаемый в Европе фашизм вместе с исламофобией, туркофобией и враждебностью к мигрантам является актуальным вопросом, рушащим все европейские ценности. В прошлом из-за него Европа пережила антисемитизм, имевший страшные последствия. Теперь она может пережить исламофобию", - заявил политик. Он также добавил, что расизм - это "Исламское государство" для Европы" (ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ). По его мнению, националистические, расистские и фашистские группировки ничем не отличаются от ИГ.

Челик призвал европейские государства, в частности ФРГ, принять его слова всерьез, а также выразил надежду на то, что власти Германии найдут и накажут лиц, причастных к убийству турецких граждан.