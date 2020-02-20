20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в Ханау

Пресс-секретарь правящей партии Турции сравнил происшествие в Ханау с фашизмом

Омер Челик считает, что Европа может пережить "исламофобию"

ТАСС, 20 февраля. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сравнил убийство турецких граждан в германском городе Ханау с фашизмом. Об этом говорится в заявлении на странице пресс-секретаря в Twitter, размещенном в четверг.

На эту тему
Стрельба в Ханау. Главное

"Наблюдаемый в Европе фашизм вместе с исламофобией, туркофобией и враждебностью к мигрантам является актуальным вопросом, рушащим все европейские ценности. В прошлом из-за него Европа пережила антисемитизм, имевший страшные последствия. Теперь она может пережить исламофобию", - заявил политик. Он также добавил, что расизм - это "Исламское государство" для Европы" (ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ). По его мнению, националистические, расистские и фашистские группировки ничем не отличаются от ИГ.

Челик призвал европейские государства, в частности ФРГ, принять его слова всерьез, а также выразил надежду на то, что власти Германии найдут и накажут лиц, причастных к убийству турецких граждан.

Теги
ТурцияГерманияСтрельба в Ханау
Реклама на ТАСС
Помпео заявил, что США предложат помощь Грузии в связи с приписываемыми РФ кибератаками
Госсекретарь США также призвал Россию "прекратить подобное поведение в Грузии и других странах"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС