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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Защита Ассанжа просит Францию предоставить ему политическое убежище

Адвокат Эрик Дюпон-Моретти обратил внимание на то, что часть структур Wikileaks располагаются во Франции

ТАСС, 20 февраля. Представители защиты создателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа просят Францию предоставить ему политическое убежище. Об этом в четверг заявил его адвокат Эрик Дюпон-Моретти.

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"Мы требуем от Франции предоставить ему [Ассанжу] политическое убежище на основании того факта, что это родина прав человека: часть структур Wikileaks располагаются во Франции. Его второй ребенок еще несовершеннолетний, а мать [ребенка] - француженка, и она [вместе с ребенком] проживает во Франции", - приводит международная организация "Репортеры без границ" (RSF) в своем Twitter слова адвоката, который призвал французское правительство положить конец пыткам Ассанжа.

В настоящий момент суд Лондона готовится к тому, чтобы начать рассматривать по существу дело об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, где он обвиняется в преступлениях, связанных "с крупнейшим в истории США" случаем раскрытия секретной информации. Согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.

Теги
Дело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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