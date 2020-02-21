В США трансляция теледебатов демократов собрала рекордное число зрителей

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Трансляция теледебатов демократов, претендующих на выдвижение кандидатом на выборах президента США 2020 года, собрала наибольшую аудиторию за всю историю проведения таких дискуссий. Как сообщила в четверг исследовательская служба Nielsen, проводящая соответствующие замеры, за девятыми в этой предвыборной кампании дебатами представителей Демократической партии следили в прямом эфире 19,7 млн телезрителей.

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Газета The New York Times отмечает, что повышенный интерес к этому раунду дискуссий привлекло первое появление на сцене бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга. Он вступил в предвыборную гонку в США лишь в ноябре 2019 года.

Трансляцию дискуссии вели в среду телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo. Предыдущий рекорд для теледебатов представителей Демократической партии был установлен также во время текущей предвыборной кампании, когда в июне за ними наблюдали в прямом эфире 18,1 млн телезрителей.

В то же время дискуссию представителей Республиканской партии во время их первых дебатов в августе 2015 года наблюдали в эфире телеканала Fox News 24 млн человек. А абсолютный рекорд по числу телезрителей политических дебатов в США был установлен в сентябре 2016 года. Тогда за дискуссией Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которые являлись кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов соответственно, следили 84 млн человек. Трансляцию вели 13 телекомпаний.

Дебаты длились два часа, включая перерывы на рекламу. Как подсчитала NBC, за один час 20 минут Блумберга подвергали нападкам 34 раза. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу MSNBC рассказал, что предвидел такой расклад и перед началом дебатов напутствовал экс-мэра такими словами: "Добро пожаловать на вечеринку".

22 февраля в Неваде пройдут собрания активистов Демократической партии, на которых будут выдвигать 36 делегатов от этого штата на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа на выборах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.